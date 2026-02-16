Profundo dolor y conmoción ha generado la muerte de Germán Díaz. El joven de Paraná es despedido desde el fin de semana a través de cientos de mensajes en las redes sociales, donde lo recuerdan con cariño.

Según supo AHORA, los restos del joven son analizados para determinar la causa de su fallecimiento. El hecho está en plena investigación por parte de la Justicia.

“Desde La Ternera hoy escribimos con el corazón roto. Se nos fue un amigo, un compañero, un hermano de equipo. Era un tipazo. Un personaje de esos que no se olvidarán. Siempre para adelante, siempre con una palabra alentadora, una risa, una energía que empujaba a todos”, indicaron desde el equipo de fútbol donde el muchacho militaba en la Liga Altos del Paracao.