La Policía de Misiones investiga un femicidio ocurrido en la noche de este domingo en Comandante Andresito, donde una oficial fue asesinada por su expareja, también integrante de la fuerza, quien luego se suicidó. La víctima fue identificada como la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer.

El autor del hecho fue el oficial ayudante Natanael Comes, perteneciente a la Comisaría jurisdiccional de Andresito. Según las primeras averiguaciones, ambos mantenían una relación de concubinato que había finalizado meses atrás. No existían medidas judiciales ni actuaciones previas relacionadas al vínculo.

El episodio se registró alrededor de las 21:45, cuando una comisión policial acudió al domicilio de la funcionaria, ubicado en el barrio 80 Viviendas, tras un llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia y pedidos de auxilio. Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos con disparos de arma de fuego efectuados por el oficial Comes.

Tras el ataque, el agresor se habría efectuado un disparo y fue trasladado al hospital local en grave estado, donde falleció minutos después.

Por disposición de la Jefatura de Policía, la investigación quedó a cargo de la Unidad Regional V, con intervención del equipo de la Policía Científica, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, a fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho, publicó Canal 12 de Misiones.