El automovilismo argentino vive horas de profunda conmoción tras conocerse la denuncia que realizó el piloto Leonel Pernía: su auto fue baleado durante la carrera del fin de semana pasado en Viedma que lo consagró como campeón de la clase 3 del Turismo Nacional (TN).

“Convoqué a esta conferencia dado los hechos que ya son de público conocimiento, como dio a informar la categoría Turismo Nacional. Hechos que pasaron el fin de semana de la definición de campeonato en Viedma. Después de la carrera, en el auto se encontró, en la técnica, lo que parecía un disparo de bala. Ante lo cual se efectuó la denuncia ni bien el equipo llegó a Pergamino”, informó en una conferencia de prensa según difundió el medio especializado Carburando.

“Se constató mediante un perito que no solo había un disparo, sino que eran dos. De los cuales uno tiene la bala todavía incrustada, si no vi mal en alguna parte alrededor. Pero bueno, tampoco quiero ahondar en detalles porque sería imprudente de mi parte”, agregó ante los medios. Al mismo tiempo reconoció: “Estoy muy shockeado porque amo a este deporte, porque es un deporte al cual siempre lo vi con una pureza, como tiene que ser. Duele que haya pasado, pero somos todos parte de esto. Lo único que pido de ahora en adelante es que dejemos actuar a la Justicia, que se llegue a la verdad de esto para el bien de todos. Que se haga Justicia”.

En una entrevista con el medio especializado Campeones, Pernía ahondó en el tema: “Es muy grave lo que pasó. Amerita el tema que se aborde de la forma que se tiene que abordar, por eso no voy a hablar porque tengo que dejar que de ahora en adelante actúe la Justicia para el bien de todos nosotros. Es el deporte en sí el que está en juego. Ganas, perdés y listo, te vas a tu casa. Nada tiene que ver un arma, un balazo, un tiro, hay que erradicarlo. Que haya sido puntualmente una vez, que se encuentre al responsable y se actúe en consecuencia”.

El representante del equipo MG-C Pergamino, que salió campeón en esa 12ª fecha a bordo de un Ford Focus, insistió que lo sucedido fue “muy grave” y aclaró: “Fui a definir un campeonato de autos de carrera y terminamos recibiendo dos impactos de bala. Ahora en adelante ojalá se encuentre la verdad y todos podamos hacer esto de la forma que hay que hacerlo”.

Las redes oficiales del Turismo Nacional difundieron el comunicado de la Asociación de Pilotos: “La Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) informa que, ante los hechos de público conocimiento, la justicia ha tomado la intervención correspondiente. En este contexto, la Comisión Directiva desea expresar su profunda preocupación y compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La institución se encuentra plenamente dispuesta a colaborar activamente con las autoridades y utilizará todos los medios a su alcance para garantizar que la investigación llegue a buen puerto. Con la convicción de que la prudencia y el respeto por los tiempos judiciales son fundamentales para la dilucidación de la verdad, se optará por el silencio institucional hasta tanto medie un desarrollo relevante en el proceso”

Al mismo tiempo, se hizo viral la publicación en X del piloto Josito Di Palma: “Que triste lo que le sucedió a Leo Pernia. El automovilismo hace bastante tiempo viene teniendo algunos problemas (no a este extremo). Yo viví la época donde se empezaron a poner cámaras y alarmas en los boxes por que aparecían cosas flojas o movidas. También recuerdo cuando Diego Aventín salió campeón le tiraron una botella o algo parecido. ¡Sea quien sea o cómo sea no debe suceder! ¡Es una gran alarma que nuevamente se prende!”.

El Tanito corrió el fin de semana pasado y se coronó campeón del TN tras finalizar tercero en esa cita en Viedma. Fue la segunda corona para él en la categoría mayor tras haberse apropiado de la edición 2018. Pernía ocupó el último escalón del podio de una carrera que se extendió por 20 vueltas y que tuvo como ganador al cordobés Facundo Chapur (Ford Focus), seguido por el bonaerense Gastón Iansa (Ford Focus). El nuevo campeón, que heredó la copa que había logrado en 2022 Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), aventajó por 19 puntos en el certamen a Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), quien arribó en la quinta colocación, luego de haber largado en el undécimo puesto.

“Esto me hace pensar muchas cosas. De lo que podría haber pasado, obviamente. Pero me lo quedo para mí. Quiero poner antes que todo el deporte, la familia y el automovilismo. Defender eso a rajatabla. Esto que pasó no puede pasar. Ya todos saben, hablas de lo que pasó y te cuesta decirlo. Se te hiela la sangre, es la verdad. Ahora a mirar para adelante, que el automovilismo sufra el impacto lo menos posible. Es mi deseo y que no vuelva a pasar nunca más”, sentenció ante Campeones.