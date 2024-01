La noticia de la muerte de una joven promesa del surf generó conmoción en Australia. Khai Cowley, de sólo 15 años, fue atacado por un tiburón blanco en los últimos días del 2023 y murió por las heridas que le causó el depredador.



Según indicaron varios medios locales, como el canal 9News, Cowley fue atacado mientras practicaba surf en Ethel Beach, a unos 160 kilómetros al oeste de Adelaida, en la punta de la península de Yorke. Los reportes indican que el pequeño surfista se encontraba junto a su padre cuando recibió la mordedura en una de sus piernas, lo que le produjo la herida mortal.

“La policía de Yorke Mid North, detectives e investigadores de la escena del crimen asistieron al lugar”, reportó el canal de TV local, al mismo tiempo que indicaron que su cuerpo pudo ser recuperado tras la asistencia de los equipos médicos que llegaron a la playa del Parque Nacional Dhilba Guuranda-Innes tras un llamado luego del ataque.

Luego de sacarlo del agua, el cuerpo de Khai fue subido a un helicóptero de rescate, pero a pesar de los intentos, no pudieron salvarle la vida al joven. Los especialistas indicaron que las olas en Ethel Beach se consideran “desafiantes y para experimentados”. El canal 7News de Adelaida indicaron que un hombre se convirtió en un “héroe”, ya que su acción fue clave para salvar un mayor ataque del tiburón.



El lugareño Tim Philip corrió al agua para rescatar al niño después de verlo luchar en el agua e intentar nadar hasta la orilla, indicaron en el medio local. “Yo diría que cuatro metros, y lo rodeaba”, explicó la persona que intentó salvar a Cowley sin éxito.





Khai Cowley fue víctima mientras practicaba junto a su padre en Ethel Beach



Una experto en este tipo de pez indicó que este suceso se pudo haber producido porque el tiburón estaba grandes bancos de salmones en el agua: “Hoy este incidente podría estar relacionado con el cielo nublado, los peces corriendo por esa zona de playa para surfear y el agua ligeramente sucia son condiciones que ayudan a que los depredadores de emboscada estén más motivados”, dijo Andrew Fox. El ataque que sufrió Cowley fue el quinto durante el año pasado en el sur de Australia.



Después de la tragedia, La tía de Khai, Lauryn Barley, organizó una recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos del funeral a través de una plataforma: ya se juntaron más de 80 mil dólares australiano. “El alma más hermosa nos la arrebataron demasiado pronto”, escribió en una publicación en sus redes sociales.



Surfing South Australia publicó un tributo en nombre del pequeño Cowley y lo destacaron como “un niño feliz, amable y respetuoso” y " que era muy querido por sus compañeros surfistas”. Además, agregaron: “Khai estuvo muy involucrado en nuestra comunidad de surfistas y su pasión por el surf provenía de una familia con profundas raíces en el surf en Sudáfrica. Lo extrañaremos mucho en nuestra comunidad y en el agua”.



Uno de sus familiares directos no pudo evitar sentirse devastado frente a la pérdida del surfista de tan solo 15 años. “Realmente aprovechó la vida al máximo, no perdió ni un segundo. Era muy valiente, surfeaba olas más grandes que su padre Tim”, explicó su tío Adam Barley, que pasaba mucho tiempo con su sobrino en el agua, en diálogo con 9News Adelaida.



“La conexión entre Adam y Khai, presenciarla a veces me hacía llorar”, dijo Peter Barley, el abuelo de la víctima. “Tan doloroso... Nunca había visto gente tan herida, sinceramente... es algo digno de contemplar”, comentó sobre cómo reaccionó la comunidad tras el ataque. La escuela local Seaview Road Boardriders, comunidad a la que pertenecía el joven, también utilizó sus redes sociales para mostrar un perfil del pequeño.



“Escribimos esto con incredulidad y devastación por la pérdida de Khai. Enviamos nuestro amor a Kate, Tim y su hermano menor Jett. Khai es un surfer de 3ª generación con su abuelo Pete Barley a la cabeza, y su tío Adam guiándole a lo largo de los años. Los tres ganaron premios en el Southern Surf Festival en un momento especial para su familia. Era un fuera de serie. Ayudaba a los pequeños y hacía que sus entrenamientos fueran divertidos y todos le admiraban. Vivirás en nuestros corazones y recuerdos. Te echaremos mucho de menos y seguiremos surfeando por ti”, citaron.



