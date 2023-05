Daniela Cortéz, ex pareja del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, declaró hoy desde Colombia en el juicio que se inició por violencia de género y amenazas y dijo "cuando tomaba alcohol se transformaba" y empezaban "las agresiones y los insultos".

Su declaración fue la primera del juicio que se lleva a cabo en Lomas de Zamora donde, ni bien iniciado, Villa sufrió el primer traspié, pues la jueza Claudia Dávalos rechazó una nulidad pedida por la defensa y validó incorporar como prueba a una testigo clave: la empleada doméstica que tenía la pareja en ese momento.



La joven de 26 años contó que lo conoció al jugador cuando jugaba en Colombia y que él le pidió ir juntos a Argentina, cuando fue transferido a Boca Juniors.

Ella dijo que primero comenzaron "los insultos y los empujones" y que ella no lo veía como "algo malo". "Con el tiempo, empezaron a surgir comportamientos más duros, se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos", añadió.

En su interrogatorio, el fiscal le preguntó cuál era el motivo por el que Villa actuaba así, a lo que ella dijo que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario".

También dijo que la empleada doméstica, de nombre Edith, fue testigo de esas situaciones y que la vio con "moretones" o "llorando", y que ella le contó lo que le hacía Villa.

Además, que ella le contó también a su hermana y una mejor amiga, y que le mandaba fotos: "Mirá lo que me acaba de hacer Sebastián".



"Había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular", señaló.

En tanto, dijo sobre la convivencia que tenían en el barrio Saint Thomas de la localidad de Canning: "Tomaba y me agredía, yo ya no aguantaba. Eran muchos sucesos".

Cortéz dijo que el 27 de abril de 2020 tuvieron una fuerte discusión sobre quien se iba a vivir a Puerto Madero a raíz de una crisis profunda en la pareja.

"Ahí él dice que si no me iba empieza hacer daño a mí y mi familia y lo empiezo a grabar", recordó.

Fue en ese momento que ella dijo que "Villa le pegó en la frente" un puñetazo con un anillo que portaba en una de sus manos, y que luego le dio "patadas" en varias partes del cuerpo. Cuando la mujer relataba el episodio, Villa negaba con la cabeza.

Cortéz aseguró que luego del episodio no tuvo más contacto con Villa y luego se volvió a Colombia.

"Acá también le había hecho una denuncia en Medellín por maltrato y al tiempo que la radiqué, él y yo volvimos, regresamos porque me pedía perdón", informó durante su declaración. (NA)