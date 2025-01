El Carnaval del País vivió una segunda NOCHE con casi 18 mil personas disfrutando del competitivo desfile, por los 500 metros de pasarela, de Marí Marí, Kamarr, Ará Yeví y Papelitos.

Cada detalle es fundamental para lograr el máximo puntaje que lleve a una de las competidoras a quedarse con el título de campeona en este 2025. Para ello, los jurados evalúan diversos ítems cuyo resultado se conocerá al culminar la 11ª noche.

¿Quiénes fueron los jurados?

Jurado del rubro “Vestuario”: Elda Ledesma. Diseñadora de indumentaria, de vestuario y realizadora especializada en vestuario de época en técnicas con materiales no convencionales, diseñadora de accesorios. Posee amplia trayectoria, desde 1995, en el medio audiovisual y espectáculos. Egresada de la carrera de Diseño de indumentaria (UBA. Entre sus trabajos se destacan en teatro “El puerto de la gloria de Karina K “, “Tres Hermanos”,” Ex casados”, “El pacto”, “Fronteras”, coordinación de vestuario en “Sé tú misma”, “Nada”, entre otros. Se desempeñó como vestuarista en importantes productoras de ficción como Polka, en canales de tv y en producciones para Disney Plus y Netflix. Diseñó vestuarios para cine, teatro, shows y producciones internacionales en Europa, Latinoamérica, Miami, entre otros. Es Miembro de la Academia de Cine Argentina.

Jurado del rubro “Carrozas”: Carmen Auzmendi. Escenógrafa y Licenciada en Artes Escénicas. Ha trabajado en la Universidad del Salvador como profesora de Plástica en las carreras de Artes del Teatro y Arquitectura y desde 2012 integra el equipo de Producción Escenotécnica del Teatro Colón.

Entre sus trabajos se destaca el diseño de la escenografía del musical infantil “Había otra vez” siendo nominada a los premios Hugo del mismo año; la escenografía de Orfeo y Eurídice en el Teatro Colón, la adaptación escenográfica de La Cenicienta, y el diseño de la escenografía de la ópera de cámara “El triunfo del honor”. Fue asistente de Emilio Basaldúa en numerosas producciones: Norma (Teatro Avenida), Trazas sobre trazas (CETC) y La visita de la anciana dama (Teatro Solís), entre otras.

Jurado del rubro “Música”: Manuel Pérez Vizan. Compositor musical, músico y docente. Ha realizado sus estudios en el magisterio de música “Pedro Esnaola”, en la Universidad Nacional de las Artes (licenciatura de Artes Musicales) y en grabación, mezcla y Mastering en Estudio REC. Es multiinstrumentista y dicta clases de lenguaje musical, producción, composición y de diferentes instrumentos. Ha participado en diferentes festivales. A su vez se desempeña como compositor musical en diferentes circuitos artísticos. Entre sus trabajos se destaca: “Habitus” de Nural Vadell, música original en “Espejo Humeante” y en “Mamba” de Fernando Alegre; percusionista en “80-1 minutos” de Ruben Sabadini, “ El muro” de Arturo Larrabure y Paula Avello González. “Presentimiento” de Fernando Angel Diani y “Manifiesto escombro” de Juanjo Santillán.

Jurado del rubro “Desfile”: Mariano Magnífico. Director, coreógrafo, docente, actor y cantante. Formado en el Instituto Coreográfico Argentino de Elizabeth de Chapeaourouge como Intérprete de Teatro Musical y en el Conservatorio Manuel de Falla. Entre sus trabajos se destaca “La divina Lengua” donde escribe, dirige y actúa (obra que recibió la nominación a los Premio Hugo), “Instrucciones para un mundo posible” como director y coreógrafo, “Así Vuelvo” de Aníbal Pachano (Premio Carlos y Premio María Guerrero), entre otras. Ha trabajado en diferentes proyectos para diferentes circuitos teatrales tales como: “Kinky Boots” de Ricky Pashkus, “El Principito Sinfónico” de Latin Vox Machine, proyecto en el que también ha realizado la coreografía, “El gran final” de Gustavo Wons y Julio Panno, entre otros espectáculos. Actualmente ha sido coach general y puestista en el reality show Cantando 2025.