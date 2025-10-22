¿DÓNDE VOTO?
Conocé el padrón definitivo para las elecciones del domingo
La cuenta regresiva para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre entra en una etapa clave. Consultá el padrón definitivo, el listado oficial que determina el lugar de votación de cada ciudadano habilitado en Entre Ríos y en todo el país.
La verificación de los datos es un paso crucial para garantizar una jornada electoral ordenada y evitar sorpresas o demoras a la hora de sufragar.
¿Cómo y dónde consultar el padrón?
A partir de este martes, todos los electores de Entre Ríos podrán verificar su información de manera rápida y sencilla. Para ello, deberán:
- Ingresar al sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar.
- Completar el formulario con su número de DNI, género, y seleccionar el distrito «Entre Ríos».
- Ingresar el código de validación que aparece en pantalla.
Una vez realizados estos pasos, el sistema arrojará el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada elector. Se recomienda tomar nota o hacer una captura de pantalla de esta información.