La verificación de los datos es un paso crucial para garantizar una jornada electoral ordenada y evitar sorpresas o demoras a la hora de sufragar.

¿Cómo y dónde consultar el padrón?

A partir de este martes, todos los electores de Entre Ríos podrán verificar su información de manera rápida y sencilla. Para ello, deberán:

Ingresar al sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar. Completar el formulario con su número de DNI, género, y seleccionar el distrito «Entre Ríos». Ingresar el código de validación que aparece en pantalla.

Una vez realizados estos pasos, el sistema arrojará el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada elector. Se recomienda tomar nota o hacer una captura de pantalla de esta información.