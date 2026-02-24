Ará Yeví, Marí Marí, O’ Bahía y Papelitos -en ese orden- dieron un despliegue impresionante de la brillo, alegría y pasión carnavalera en la anteúltima noche de esta edición 2026.

El alto nivel con el que cada comparsa desfiló por la pasarela del Corsódromo fue evaluado -al igual que en cada una de las noches anteriores- por un cuerpo de jurados distinto.

Vale recordar que dicho jurado evalúa diversos rubros, en voto secreto, que será revelado el próximo martes 3 de marzo para conocer que comparsa alzará la copa de este año. A continuación, los jurados de la 10ª noche.

Jurado del rubro “Vestuario”: Gustavo Alderete



Diseñador y vestuarista, recibido de la carrera de Diseño de Indumentaria de la UBA. Se formó con importantes maestros como Ruper Brocher, Horace Lannes y Gabriela Aurora Fernández. Una gran cantidad de proyectos, tanto en cine como en teatro, llevan su firma en el diseño y realización de vestuario. Ha trabajado con importantes directores como Ricky Pashkus, Gonzalo Demaria, Pepe Cibrián Campoy, Luciano Cáceres, Karina K y Luis Agustoni, entre otros. A su vez participó, con sus diseños, en importantes salas de la Calle Corrientes, en el Teatro Cervantes y en el Teatro San Martín. Fue galardonado con el premio Trinidad Guevara y nominado a los Premios Hugo, Cóndor de Plata y Prisma Awards, que avalan su trayectoria.



Jurado del rubro “Carrozas”: Sabrina López Hovhannessian



Licenciada en Escenografía por la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde se desempeña como docente en Taller Proyectual de Escenografía Teatral, Escenotecnia y Vestuario. Se formó en Realización Escenográfica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y tiene una Especialización en Arte Terapia. Complementa su formación con Taller de Escena Laboratorio Mapping y Taller de Impresión y Modelado 3D, explorando nuevas tecnologías aplicadas a la profesión. Además de diseñar y realizar escenografías, ha diseñado stands, ambientaciones en eventos corporativos, salas multisensoriales e instalaciones artísticas en locales comerciales. Recibió el Premio ATINA al Mejor Diseño Escenográfico por “Los Mellis, show en vivo” y fue nominada a los Premios María Guerrero, por “Beckett y el mundo de las abejas”. En el ámbito audiovisual, destaca como directora de arte de diversas series.

Jurado del rubro “Música”: Javier Lezcano



Músico y compositor, oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco. Comenzó sus estudios en el Instituto de Música L.Y.P. De Elizondo. Adquirió, desde el aprendizaje formal y autodidacta, conocimientos de ejecución de distintos instrumentos musicales y desarrollo técnico de la voz abordando distintos géneros musicales en el ámbito de la música académica universal y la popular. Ha participado como saxofonista y parte del equipo de arregladores musicales de la comparsa Ará Berá. En 2005, se incorporó al Coro Nacional de Jóvenes. Desde entonces, ha producido con el ensamble infinidades de proyectos artísticos de la música vocal contemporánea en los escenarios más importantes del país y giras por Latinoamérica. Ha sido convocado por diversas universidades de Argentina (UNQUI, UNTREF, UNNE) y Uruguay (UDELAR) para dictar clases, seminarios, cursos de posgrado y workshop en lo que refiere al análisis y aplicación de técnica vocal en la música contemporánea. Actualmente integra el Coro Nacional de Música Argentina.

Jurado del rubro “Desfile”: Ariel Zagarese



Director de teatro y docente. Licenciado en Dirección de Artes Escénicas y dentro de sus antecedentes en dirección se destacan: “El Apoderado”, de Hugo Barcia, “Mientras tanto, yo”, “Circario”, entre otros. En 2022 fue convocado como director por la UNA, para la creación y dirección de los proyectos de graduación de actuación de la universidad realizando “No solo somos plumas en el aire” y “Nada más parecido al infierno" con lo que obtuvo una mención especial en la categoría “Mejor obra de teatro”. Ha participado de la maratón de videoperformance “Una Casa”, con la videoperformance “Estar ahí” realizada en conjunto con Denise Cobello. Como autor y director, su sello está presente en obras como “Fragmentos Kahlados (o mujeres que se piensan en partes)”, “Hamlet: La imagen es todo, el ser es nada”, entre otros. Su obra “Familia Museo” ha participado de la II Bienal de Teatro de Sao Pablo, organizada por la USP, en representación de Argentina y en el 27° Festival Internacional Universitário de Blumenau, Brasil.