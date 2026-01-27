Más de 19 mil personas disfrutaron de una jornada ideal, el pasado 24 de enero, en el Corsódromo donde se concretó la cuarta de las 11 noches previstas para la edición 2026 del mayor espectáculo a cielo abierto del país. Como cada sábado, un jurado experto -que cambia cada semana- evaluó diversos ítems cuyos puntajes se conocerán al finalizar la 11ª noche.

Jurado del rubro “Vestuario” : Gabriel Gonzalo



Diseñador de carnaval, vestuarista, diseñador gráfico, docente e ilustrador. Fue formado en Artes Plásticas y Diseño Gráfico en la Universidad Nacional del Nordeste. En su adolescencia se formó en diferentes cursos de vestuario escénico dictados por Docentes de la FADU. Destacado por desarrollar temáticas de carnaval creativas e históricas, se formó en los talleres de la Comparsa Carumbé donde continúa trabajando. También desarrolló vestuarios para los carnavales de Paso de los Libres, Monte Caseros, Uruguaiana, Concordia, Federación, Ituzaingó, Santo Tomé, La Cruz, Bella Vista y Corrientes. Entre sus trabajos se destaca el diseño de vestuario para Ara Berá, diseñador de vestuario y temáticas para Carumbe, Marabú, Fénix de Chajarí, Orfeo de Monte Caseros, entre otros. Sus vestuarios han recibido varios premios a lo largo de su trayectoria.

Jurado del rubro “Carrozas” : Maximiliano Sosa.



Diseñador y realizador de carrozas, diseñador gráfico, capacitador de Dibujo y Pintura y licenciado en Arte y Tecnología. Escultor y tallador. Formado para realizar trabajos de producción, asesoramiento, consultoría e investigación en instituciones artísticas académicas y en el mercado de medios en general. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la confección y diseño de esculturas y alegorías de carnaval donde se destacan sus trabajos en Bella Vista, Corrientes, Ituzaingó, Concepción del Uruguay, Poramba, Caru Cuarcitos, Sapucay, Yeroky Vera, entre otros.

Jurado del rubro “Música”: Iván Minchoff



Músico, compositor y docente. Técnico recibido y actual profesor en Música con especialidad Instrumental Saxofón del Instituto Superior de Música “Prof. Carmelo Horlando de Biasi”. Se desarrolla como músico de la Banda de Música del Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes, saxofonista en “A Metros Roda de Samba”, sesionista y arreglador musical. Entre sus trabajos se destaca: músico en “Tributo a los Fabulosos Cadillac”, “Lado 20”, músico en Comparsa Arandu Beleza, en Comparsa Luz Argentina, Las Palmas, Comparsa Arcoíris, Machagay, Comparsa Estrella Tropical, Comparsa Sapucay, entre otros.

Jurado del rubro “Desfile”: Adelardo Ojeda.



Coreógrafo, director y docente con amplia trayectoria en danzas folclóricas, contemporáneas, ritmos urbanos y latino–caribeños. Se destaca por su enfoque creativo y la coordinación de montajes de gran escala. Jurado en múltiples carnavales y creador de obras originales en el NEA. Ha sido coordinador de las Comparsas Ara Berá, Yasi Pora y Samba Total (Corrientes); Aero Zamba (Vera, Santa Fe), entre otros. Fue coreógrafo y director de obras tales como “Mónicas”, “Lapacho”, “Querencias de un Tropero”, “Romance de Zamba” y “Postales de mi Pueblo”. A su vez es instructor en Ritmos latinos, caribeños y urbanos habiéndose formando en el Instituto Saocco (Buenos Aires), en el profesorado Superior en Artes-ISPEA y en el profesorado en Danzas Nativas (Conservatorio Fracassi).