El Carnaval del País vivió una tercera noche con más de 18 mil personas disfrutando del paso de Marí Marí, O’ Bahía, Papelitos y Ara Yeví por los 500 metros de la pasarela más deseada de cada verano. Vale recordar que el espectáculo es una competencia donde los jurados evalúan diversos ítems cuyo resultado se conocerá una vez concluida la presente edición.

Jurados de la tercera noche

Jurado del rubro “Vestuario”: Adrián Quiróz

Diseñador y realizador de vestuario con trayectoria en espectáculos escénicos, carnaval, teatro de revista, cine y tv. Especializado en vestuario de fantasía, pasistas, comparsas y puesta visual integral con experiencia en análisis técnico y estético del vestuario. Realizó sus estudios en la escuela de Bellas Artes de Lanús en Diseño de Vestuario e indumentaria, en la UBA y en el Centro Cultural Rojas. Desde la década del ’90 realiza vestuarios para performances y propuestas escénicas. A su vez ha diseñado y realizado vestuarios y estructuras para diferentes figuras en carnavales tales como las Lomitas en Formosa, en el carnaval de Victoria, el carnaval de Salta, entre otros.

Jurado del rubro “Carrozas”: Vanesa Abramovich

Escenógrafa, vestuarista y docente. Egresada de la Universidad de Bellas Artes y docente titular en la UNA en Escenografía y Vestuario. En teatro realizó el diseño de escenografía y vestuario de más de 170 obras pasando por el Teatro Nacional Cervantes, Metropolitan, Liceo, Lola Membrives, Multiteatro, Konex, CCC, Teatro 25 de mayo, Maipo, San Martin también en teatros Madrid y Bilbao (España). Trabajó con directores como Pepe Cibrian, Nacha Guevara y Claudio Gallardou. Fue nominada por diferentes trabajos habiendo ganado como “Escenografía destacada y vestuario”. Entre sus trabajos se encuentran “La dama de las rosas”, “La Sirenita”, “La verdadera historia de Ricardo III” y “La gran ilusión” en Buenos Aires y en Madrid.

Jurado del rubro “Música”: Jeremías Segall

Músico, compositor y baterista con más de cincuenta shows a nivel mundial entre los que se destacan Tiny Desk Concert, Festival de Jazz de Montreaux (Suiza), Coachella (USA), Lollapalooza (Paris, Argentina, Chile) entre muchos otros festivales tanto en Latinoamérica como en Norteamérica y Europa. Ha sido músico de Milo J. como partícipe de la banda en percusión y batería, de Nico Bereciartua (con dos discos grabados, uno de ellos ganador de un Premio Gardel), participante del grupo Lo Pibitos, entre otros. Integra la banda de Niki Nicole como baterista y ha participado de varios espectáculos de percusión, danza y teatro.

Jurado del rubro “Desfile”: Florencia Cella

Coreógrafa, directora, bailarina, actriz y docente universitaria de Jazz & Theatre Dance. Profesora Nacional Superior de Danzas Clásica y Contemporánea (UNA). Se perfeccionó en Jazz, Theatre Dance, Ballet, Contemporáneo y Tap con maestros reconocidos de nuestro país y del exterior. Becada dos años consecutivos por Point Park College, Pittsburg (USA), completó su formación estudios en Canto y Actuación. Como coreógrafa ha realizado obras como “LADO B”, “Jardín de Clarilú”, “La cátedra del Macho” de Coco Silly, entre otros. Docente de Jazz y Theater Dance, en UADE y en la UNA. Ha participado en “Despeinada, el musical”, “Chicas de New York”, “Madagascar el musical” -gira nacional e internacional-, “Alicia Maravilla”, “Peter Pan, una aventura musical”, entre otros.

