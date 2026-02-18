El espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina es una competencia evaluada por un seleccionado jurado en cada una de sus noches. Casa uno, evalúa diversos rubros, en voto secreto, que será revelado tras la culminación de la presente edición del Carnaval de país para conocer que comparsa alzará la copa este año.

Jurados noche 7 (sábado 14/02)

Jurado del rubro “Vestuario”: Celeste Bulfoni

Diseñadora y realizadora de vestuario. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes y, actualmente, trabaja en cine, teatro y para artistas de renombre. Entres su trabajos se destacan arreglos de vestuario asistencia para “Hello Dolly”, asistencia de diseño, realización y running en “Te quiero sos perfecto cambiá”, “The Chorus line”, “La fiesta de los chicos”, entre otros; realización y asistencia vestuario para varios videoclips, realización y running de bailarines de Lali, jefa de vestuario en “Heathers”, realización y ajustes vestuario para Tini en comerciales, videoclips y show Futtura; coordinadora del taller de realización vestuario “La Sirenita” en el Teatro Gran Rex, entre otros.

Jurado del rubro “Carrozas”: Micaela Sleigh

Escenógrafa, vestuarista, directora de arte y docente. Formada en el Instituto Nacional de Arte, en el Instituto Superior de Arte Teatro Colón con maestros como Marcelo Valiente, Pájaro Gómez, Sandra Iurcovich, entre otros. Trabajó con múltiples directores como Emiliano Dionisi, Francisco Lumerman, Corina Fiorillo, Mariano Tenconi Blanco, Lisandro Fiks, entre otros. Desde 2006 trabaja con Eva Halac como escenógrafa de su compañía y juntas llevan adelante un trabajo de investigación permanente sobre el espacio dramático y su lenguaje. Diseñó escenografías y vestuarios para salas independientes, para salas oficiales como el Teatro Cervantes y el Complejo Teatral de Buenos Aires y salas del circuito comercial, como el Multiteatro, El Picadero, Metropolitan. Recibió premios y nominaciones por sus trabajos escenográficos a nivel nacional.

Jurado del rubro “Música”: Joan Bergunker

Músico, percusionista profesional y docente con amplia trayectoria en afro-brasileña, samba y choro. Cuenta con gran experiencia artística nacional e internacional y trabajo sostenido en blocos de percusión, ensambles rítmicos y proyectos colectivos. Realizó sus estudios en Samba Reggae, percusión y ensambles de samba zariz en Cafundó, en Río de Janeiro y San Pablo en Casa y Escola do Choro, con Mauro Mazzarela, entre otros. Es profesor y coordinador en talleres de Cafundó, profesor de pandeiro, taller de ensamble de sambas de Terreiro y profesor de percusión.

Jurado del rubro “Desfile”: Matías Ramos

Coreógrafo, bailarín, coach y docente. Ex participante de “Bailando por un sueño”, “La tarde del Nueve”, “La academia”, entre otros. Fue, como bailarín, realizador de las aperturas y concursante en “El musical de tus sueños”, “Tu cara me suena”, “Aliados”, “ La voz Argentina” , entre otros. En teatro, actualmente, se encuentra coreografiando “Drácula, Resurrección” de Pepe Cibrian y Circo Rosas, ha sido coreógrafo de los espectáculos de LUZU TV en el Gran Rex y Luna Park, bailarín y asistente en “Midachi Kindom”, “Luz Cenicienta” en el Teatro Nacional, “High School Musical” en Argentina y México, entre otros. También imparte clases y seminarios por el interior del país.

Jurados noche 8 (15/02)

Jurado del rubro “Vesturario”: Pia Marino

Diseñadora de vestuario, egresada en Diseño e indumentaria. Socia fundadora de Bokitas Pintadas, encargada del diseño y desarrollo de colecciones. En teatro ha trabajado en el vestuario de obras como “Permitidos” de Peto Menahem, “Alejandra” de Martín Recchimuzzi, “Que pasa hoy acá, happening teatral” con Érica Rivas y Martín Rechimuzzi, “Rent” y “Company” con dirección de Fernando Dente, en Ventana Sur - INCAA como asistente de producción, entre otros proyectos premiados por la originalidad en su vestuario.

Jurado del rubro “Carrozas”: Diego Cirulli

Escenógrafo Licenciado en Bellas Artes. Fundador y docente del taller de arte ONNDO, ex miembro del taller de escenografía del Teatro Colón, como jefe de sección y proyectos escenográficos. Se ha destacado en diseño y construcción de escenografías en obras como "Felicidad" en CETC; "4.48 Psicosis", Theater der Künste (Zurich), "Traviata" de Giuseppe Verdi, "Mitridato, Ré di Porto", Ópera de Cámara del Teatro Colón; "Madama Butterfly" en Teatro de Bogotá (Colombia), entre otros. Ha sido parte de exposiciones individuales y colectivas en Argentina, Brasil, Uruguay, España, Francia, Bosnia, Alemania, República Dominicana y Japón.

Jurado del rubro “Música”: Diego Cazzaniga

Músico, compositor y docente. Maestro Nacional de Música en Escuela Superior de Música “Juan Pedro Esnaola”. Ha sido docente suplente/interino en escuelas del Gobierno de la Ciudad, en Instituto San Pedro Nolasco, Docente de Batería en la escuela de música ORFEO, entre otros. Músico de Nahuel Pennisi y Julia Zenko. Ha realizado presentaciones con la compañía de Malambo “MALEVO”, giras con “Víctor Heredia” por Chile y Uruguay, en el espectáculo “El Oficio de dar” junto a Julieta Diaz y Ricardo Diaz Mourellere otros. A su vez trabajó como stage en las presentaciones de Peter Erskine Trio, Alex Acuña & John Patitucci, Fracesca Ancarola, entre otros.

Jurado del rubro “Desfile”: Rodrigo De Vita

Coreógrafo, bailarín, actor y cantante. Comenzó sus estudios en la fundación Julio Bocca, se formó como bailarín también con clases de contemporáneo, ballet y estilos urbanos especializándose en Theater Jazz. Egresó de la carrera de bailarín profesional en “La Academia M”, dirigida por Barby Majule. En teatro, realizó espectáculos como “Tiempo de Rock”, “Consentido”, “Donde el tango nos llevó”, “Ana es Luz”, “Canciones de tu infancia”, entre otros. Participó como bailarín en la obertura de los premios Hugo 2025, en el programa Show Match, entre otros. Es director y profesor de Développé estudio, lugar de formación artística con fuerte presencia de la danza.

Jurados noche 9 (16/02)



Jurado del rubro “Vestuario”: Soledad Muñiz

Diseñadora de vestuario egresada en el CIC, Cuenta una amplia experiencia como realizadora, diseñadora y asistente de vestuario, estilismo, creatividad e innovación, supervisión y dirección de equipos de trabajo en vestuario. Ha colaborado en producciones cinematográficas, moda contemporánea y vestuario de época e histórico para cine, publicidad (en más de 150 comerciales nacionales e internacionales) y teatro. Ha sido asistente de Vestuario en “El Artista del Año”, “Doble Discurso”, “El Último Gigante”; supervisora de Vestuario en “Maradona: Sueño Bendito”, “Morir de Amor”. En cine y series ha realizado el diseño de “Colisión”, “El Secreto de la Familia Greco”, “Ustedes Deciden”, entre otros.

Jurado del rubro “Carrozas”: María Guglielmelli

Escenógrafa y artista visual, licenciada en la Universidad Nacional de Córdoba en Escultura y grabado con especialización en Realización Escenográfica (carpintería y herrería artística). Como escenógrafa colaboró en instituciones de prestigio como el Complejo teatral San Martín, Teatro Libertador, entre otros. Con experiencia en teatro, montaje y museografía se destacan sus trabajos en el diseño y realización de escenografía para "Pedro, entre páginas", “Automáticos”, el “Cuarto de la Memoria” en el Museo Anna Frank, la realización escenográfica para “Gaslight”, “La manipulación”, “La versión infinita”, entre otros. También ha sido expositora en congresos internacionales de escenografía y tendencias escénicas.

Jurado del rubro “Música”: Daniel Corrado

Músico, compositor y productor, ganador del Latin Grammy con el grupo Tanghett y ganador de Premios Gardel. Entre sus trabajos se destaca El Choque Urbano. Además, es baterista estable del programa “Hay Música Siempre” y acompaña a varios artistas como Valeria Lynch, Nacha Guevara, Maxi Pardo, Sabri Ferder, entre otros. Realizó giras junto a Tanghetto y Tres Latin Jazz, en Europa, Estados Unidos y en varias ciudades de todo el mundo. Docente y sesionista con estudio propio donde graba producciones para todo el mundo.

Jurado del rubro “Desfile”: Nacho Medina

Director teatral, docente, compositor y cantante con innumerables espectáculos estrenados y destacados. Dirige la compañía Teatro Musical Argentino. Trabajó como director general y compositor en “Patriotas, historia secreta de una revolución”, “Belgrano en Jujuy”, “El Libertador”, “Encuentro de valientes”, entre otros. Estuvo a cargo de la dirección general de espectáculos protagonizados por los generadores de contenido más populares del país y de la Dirección General de “El Plumerillo", una innovadora instalación que combinó historia, arte y tecnología en Tecnópolis. A su vez fue director artístico del proceso de modernización del Museo “Juan Galo Lavalle” y del Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy.