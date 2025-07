La China Suárez liquidó a su ex pareja y padre de sus dos hijos menores, Benjamín Vicuña, por haberle revocado el permiso libre a días de viajar con destino a Turquía para acompañar a su pareja Mauro Icardi en los entrenamientos del Galatasaray.

A través de un extenso posteo en sus redes sociales, la actriz cuestionó las intenciones de su ex pareja y lo trató de celoso y envidioso.

"'El papá del año'. Quién no habla con la prensa porque "no es mediático" pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fué a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", comenzó.

"El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a a Chile) porque "era mucha plata".

El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay “una imagen que sostener”", siguió enumerando las actitudes del actor chileno.

"El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separáte, quien te va a querer con 3 hijos’. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien. ‘El papá del año’ que le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todo el día frente a una TV con "una niñera por cada hijo". El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", siguió sin filtros.

La publicación de la China llegó luego de que el actor brindará declaraciones en Intrusos, dejando en claro que sus hijos se quedarían en el país y no acompañarían a su madre a Turquía.

La actriz apuntó sin filtros contra el padre de Amancio y Magnolia: "El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram, pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como "el papá del año" me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste".

Y siguió: "Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía, no más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado".

Por último, dio su versión de los hechos sobre lo sucedido con respecto al viaje a Turquía: “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre”.