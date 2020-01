La nota firmada `por agrupaciones políticas, ONG, sindicatos y demás que fue enviada al Poder Ejecutivo Municipal, fue enviada porque desde noviembre no se concretaba un encuentro. “Se congeló todo”, dijo Pérez con preocupación y agregó: “Quienes integramos el Consejo entendemos que se tendría que haber convocado a un segundo encuentro a mediados de diciembre, teniendo en cuenta que estábamos en vísperas de la temporada alta donde la afluencia de turistas a Gualeguaychú es la mayor en el año. El ingreso de entre 12.000 y 15000 personas, especialmente los fines de semana y el feriado de carnaval, constituye en cierta forma, una amenaza para la seguridad”.

Señaló que la “matriz de todos los problemas que suceden en la ciudad tienen relación con la droga por ser un flagelo que lleva más de diez años en Gualeguaychú. No es algo que apareció hace poco. No es fácil combatir y sacar la droga, pero se le puede limitar a los que venden. Las entidades deportivas juegan un papel fundamental porque un chico que practica deportes, sea cual fuera, hace gimnasia, se integra a la sociedad y no anda a las 12 de la noche deambulando por la calle”.

Sobre la respuesta del municipio a la nota, Pérez se mostró conforme debido a que la “misma fue rápida y en mi modesta opinión noté una fuerte voluntad para solucionar los problemas que planteamos. A nivel Consejo, esperamos que esta voluntad se traduzca en hechos concretos para una mayor seguridad de los vecinos”.

La actualidad del Consejo

A pesar de haber sido reactivado, el Consejo se encuentra acéfalo hasta el momento. La próxima reunión se programó para el 7 de febrero, por lo que se estima que se trabajará en ese sentido.

José Doratti (Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Bromatología), Pablo Saporiti (Ateneo Gualeguaychú) y Jorge Pérez (Gualeguaychú entre Todos) entrevistados por El Día y Radio Cero, hablaron sobre la nota que enviaron el 10 de enero al Poder Ejecutivo.

José Doratti señaló “que hace un tiempo venimos trabajando en una serie de reuniones para la puesta en marcha del Consejo con una actitud más proactiva, haciendo hincapié en la prevención y en una mayor inclusión educativa, brindando mayores oportunidades. También queremos abordar las problemáticas que se presentan en distintos planos de nuestra sociedad. Esto es transversal y en cada uno de estos puntos podemos intervenir y aportar lo que sabemos en el marco de este consejo”.

Por su parte, Pablo Saporiti, destacó que “el municipio le ha dado un lugar al consejo de seguridad pero ya es tiempo de articularlo, ponerlo en marcha y con voluntades no alcanza. Se necesita de un determinado presupuesto, saber cuáles son los puntos que se van a tocar, quedando claro que no se puede afrontar tamaño desafío si no se cuenta con un respaldo”, resaltó.

Además, argumentó que la “asamblea contra las drogas forma parte del Consejo de Seguridad, pero se requiere de un aporte financiero para salir adelante. La prevención del delito en la ciudad, las fuerzas de seguridad, por sí solas, no lo pueden hacer. Necesitan de gente que pueda fiscalizar los trabajos, prevenir y abortar cualquier intento delictivo”. Expresó que es “fundamental estar presentes en los lugares que pueden ser detonantes de conflictos, también estar en la salida de los boliches, lugares donde se cuenta con una seguridad privada y lo que aporta el Estado, pero a la cuadra no sabemos lo que pasa”.