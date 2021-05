Consenso por Entre Ríos propone implementar la boleta única y el voto electrónico

Participarán de este evento participarán diferentes partidos de la provincia, como es el caso del Partido Ser, el partido socialista, el Partido Gen (Paraná), Libres Del Sur y agrupaciones como la Justo José de Urquiza, como también referentes y dirigentes del vecinalimso entrerriano.

En el marco de esta charla se dará inicio a una propuesta concreta respecto de la reforma política en la provincia entre ríos y la instauración de la boleta única y el voto electrónico.

“Esto se va a dar dentro del marco de lo que es el Instituto de Consenso por Entre Ríos, que fue lanzado en marzo en la provincia y en esta oportunidad contará con la presencia de dirigentes nacionales como lo son el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey; y la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein, entre otros”, explicó Lisandro Gamarra, referente del Partido Ser Entre Ríos y ex candidato a senador por Consenso Federal en las últimas elecciones.

“Tenemos la convicción de que es posible articular una tercera vía en la provincia de Entre Ríos, que trabaje desde lo programático de cara a las necesidades de los entrerrianos y al mismo tiempo con una idea muñida de conceptos y propuestas positivas enfocadas en la realidad que viven los entrerrianos y en mejor su calidad de vida en el futuro”, concluyó Gamarra.

Finalmente, afirmó que la implementación de la boleta única y el voto electrónico son ideales “para implementar en el contexto de vivimos, lo cual hace inmejorable el momento para su pronta implementación”.