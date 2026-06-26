Concluyó el asfaltado de calle Angelelli, entre Rébori y Guastavino, y entregó a los vecinos del consorcio "Monseñor Angelelli" una calzada completamente pavimentada sobre una superficie de 505,60 metros cuadrados, el equivalente a 79 metros lineales por 6,40 metros de ancho.

La carpeta asfáltica en caliente, extendida con una pavimentadora sobre el paquete estructural preparado días atrás, ya cubre de manera uniforme todo el tramo y registra la textura compacta y rugosa propia de una obra terminada según los estándares técnicos habituales.

Una cuadrilla de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura distribuyó el trabajo en distintos roles simultáneos, lo que permitió que algunos controlaran el ancho y el espesor del tendido, mientras que otro grupo manejó los bordes y los accesos con herramienta manual y equipo de compactación de placa, todo con el fin de garantizar que el trabajo final termine como corresponde.

Detrás del frente de avance, un rodillo compactador recorrió la carpeta recién extendida en pasadas sucesivas para alcanzar la densidad de diseño y asegurar la durabilidad del pavimento.

Los trabajos estuvieron a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas.