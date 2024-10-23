HABLÓ LA FISCAL
Constantino, condenado y a la cárcel: “Las denuncias ayudan a prevenir otros abusos”
La fiscal Martina Cedrés habló con Canal 9 Litoral horas después de que se comience a cumplir con orden judicial de traslado de Ángel Constantino -exintendente de Gilbert condenado a 14 años y medio de cárcel por abuso sexual– a una cárcel común, perdiendo el beneficio de la prisión domiciliaria.
“La investigación fue compleja, con las particularidades propias de las denuncias por abuso sexual. Uno de los casos se había dado en el ámbito laboral, en la Municipalidad, y los otros afuera. Siempre usando el poder político y simbólico que otorga la figura de un intendente, especialmente en ciudades pequeñas“, indicó Cedrés. Y agregó: “Hubo tres denuncias y otras demandas de acoso sexual, junto a otras mujeres que mencionaron situaciones similares pero no se animaron a ir a la Justicia”.
“Las denuncias ayudan a prevenir otros casos. Si bien parece que el tiempo es mucho o se dilata es importante reconstruir las situaciones históricas, alertando sobre casos posteriores”, remarcó la fiscal de Gualeguaychú.