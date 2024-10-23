“La investigación fue compleja, con las particularidades propias de las denuncias por abuso sexual. Uno de los casos se había dado en el ámbito laboral, en la Municipalidad, y los otros afuera. Siempre usando el poder político y simbólico que otorga la figura de un intendente, especialmente en ciudades pequeñas“, indicó Cedrés. Y agregó: “Hubo tres denuncias y otras demandas de acoso sexual, junto a otras mujeres que mencionaron situaciones similares pero no se animaron a ir a la Justicia”.

“Las denuncias ayudan a prevenir otros casos. Si bien parece que el tiempo es mucho o se dilata es importante reconstruir las situaciones históricas, alertando sobre casos posteriores”, remarcó la fiscal de Gualeguaychú.