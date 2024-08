El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dio a conocer su rechazo al pedido de recurso extraordinario ante la Corte Suprema que formuló el ex intendente de Gilbert, Ángel Constantino, para seguir evitando el cumplimiento en la cárcel de su condena a 14 años de prisión por abusos sexuales.

Canal 9 Litoral dialogó con dos de las víctimas del abusador: Norma Santos y Luján Aguirre. Ambas se mostraron tranquilas luego de la determinación judicial.

“Fue una sorpresa, luego de tanta angustia. Era lo que yo esperaba”, indicó Norma. Y agregó: “Yo deseaba este momento, porque el daño que me hizo es irreparable. Yo puedo sufrir alivio, pero todo el proceso fue muy difícil”.

Aguirre, por su lado, resaltó: “Estoy en paz, creo que nosotras estábamos cumpliendo la condena de él sin estar condenadas. No teníamos la libertad que tenemos hoy, cuando él va a ir a donde tiene que ir”. Y explicó: “Fuimos las que vivimos muchas cosas de la sociedad, nos señalaron, nos dijeron mentirosas. En lo personal, me hizo muy mal y culpable de algo en lo que no tuve la culpa.