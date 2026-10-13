La comunidad de Urdinarrain y localidades de la zona sur de Entre Ríos no salen de la consternación por la muerte de una madre y su hijo cuando viajaban hacia Paraná para un turno médico, tragedia que también se cobró la vida del chofer que conducía la camioneta del área de Desarrollo Social de ese Municipio que los llevaba hacia la capital provincial.

Leandro Perovich, de unos 41 años, fue una de las tres víctimas fatales del trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39, en Entre Ríos. Conducía la Berlingo donde iban Franco Díaz y Jachy Arriola con destino a Paraná para continuar el tratamiento médico que hace tiempo madre e hijo compartían.

Perovich trabajaba como chofer del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain y era un reconocido mecánico de la región. También había sido piloto de automovilismo en la categoría Competición Especial.

La tragedia ocurrida en la Ruta Provincial 39 provocó una profunda conmoción en Urdinarrain, donde residía y trabajaba Leandro Perovich, uno de los tres fallecidos en el choque que involucró a vehículos y estuvo vinculado con la presencia de un caballo suelto sobre la calzada.

Perovich tenía alrededor de 41 años y se desempeñaba como chofer del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain, donde habría estado contratado en una tarea que lo vinculaba directamente con las actividades y servicios de la comuna.

Además de su trabajo municipal, era un mecánico muy reconocido en Urdinarrain y localidades de la zona, especialmente entre quienes forman parte del ambiente del automovilismo.

Su pasión por los motores también lo había llevado a participar como piloto en competencias regionales. Tiempo atrás había corrido en la categoría Competición Especial (CE 850), disputando carreras en autódromos y circuitos de la región.

Perovich también mantenía un vínculo con Basavilbaso, ya que había egresado de la Escuela Provincial de Nivel Medio Agrotécnica Nº 145 de esa localidad entrerriana.

Una tragedia difícil de asimilar



El siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 39 dejó un saldo de tres personas fallecidas: Perovich, un joven de Urdinarrain y la madre de este último. De acuerdo con la información difundida inicialmente, el choque estuvo relacionado con la presencia de un caballo suelto en la ruta, una circunstancia que habría desencadenado la tragedia.

La violencia del impacto provocó importantes daños en los vehículos involucrados, cuyas imágenes reflejaron la magnitud del siniestro.

La muerte de Perovich generó una profunda tristeza en Urdinarrain, donde era conocido tanto por su trabajo en el municipio como por su actividad de mecánico y su pasado como piloto de carreras. Su fallecimiento se suma al dolor por las otras dos víctimas de un accidente que conmocionó a la comunidad entrerriana.

Franco Díaz y su madre Jachy Arriola fueron protagonistas de una conmovedora historia de lucha que comenzó hace algunos años, cuando al joven le detectaron insuficiencia renal crónica. Su mamá le había donado un riñón.

El 27 de noviembre de 2024 fue sometido a la operación y, desde entonces, se realizaba controles periódicos para conocer cómo avanzaba su evolución. Este martes, alrededor de las 4:50, viajaban en la Citroën Berlingo de la Municipalidad de Urdinarrain en dirección a la capital provincial cuando fueron chocados de frente por el camión Scania procedente de Chajarí.

Fuente: Ahora