El Gobierno municipal, a través de la Dirección de Espacios Verdes, fabrica el Portal de Acceso a la Plaza de la Cultura, conocida popularmente como el Anfiteatro que está ubicado en la Costanera del Tiempo.

La obra consiste en la talla artesanal de la palabra "Anfiteatro" sobre un poste de quebracho colorado, tarea a cargo de los carpinteros del taller municipal; un madero que tiene una historia propia dentro de la infraestructura ferroviaria local.

Este poste, de 0,30 por 0,30 por 6 metros y con un peso aproximado de 600 kilos, formó parte del puente del ferrocarril que atravesaba el arroyo Munilla, traza por la que hoy circula la avenida Parque.

Tras el desmantelamiento de esa estructura, la pieza pasó al depósito de Vialidad Nacional en Gualeguaychú, y años más tarde el Municipio gestionó ante ese organismo la cesión de varios ejemplares para su reutilización en el espacio público.

Durante unos siete años, los postes permanecieron guardados en el depósito del Parque Unzué a la espera de un nuevo destino, como lo es ahora la fabricación del Portal de Acceso al Anfiteatro.

Los trabajos se realizan en los talleres de carpintería municipal, donde los operarios manipulan la madera con formones y pinceles como principales herramientas.

Las letras que componen la palabra "Anfiteatro" fueron talladas y quedaron resaltadas en blanco sobre la superficie oscura del quebracho, la cual fue tratada previamente con un producto que le aporta un brillo protector y realza su veteado original.