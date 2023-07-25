En el contexto de avance de la construcción de “EcoPaseo”, el intendente Martín Piaggio recorrió el lugar y expresó que la ciudad contará en poco tiempo con “un nuevo espacio público de calidad con acceso al río Gualeguaychú”.

Este nuevo proyecto incorpora 40 hectáreas sobre la ribera oeste del río Gualeguaychú y contempla la creación de 1 kilómetro de playa pública, con todos los servicios.

En esta dirección, Piaggio explicó que el “EcoPaseo” forma parte de un camino que iniciaron hace 7 años, en los cuales “se incorporaron más de 120 hectáreas de espacios públicos de calidad para el encuentro y disfrute” de los vecinos y turistas.

En el predio avanzan un conjunto de obras entre las que se destaca la construcción de un puente sobre el arroyo Gaitán, que permitirá generar un acceso al Parque del Sol desde la zona ribereña.

Las tareas también incluyen la realización de un camino consolidado y compactado con los materiales que han quedado depositados y una calzada de ripio, acorde con el entorno natural y la instalación de luminaria led con fuente solar.

Además, acompañaron al intendente el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos García, los directores de Espacios Públicos, Alejandro Beatrice, de Accesibilidad Vial, Fabio Arraigada y de Energía, Daniel Buenahora.

Sobre el Ecopaseo de Plaza de Aguas

Localizado al Norte lindero a la Planta Urbana de la ciudad, representa unos de los grandes predios municipales costeros. Son 40 hectáreas sobre la ribera oeste del río Gualeguaychú. Posee una buena accesibilidad desde la ciudad por la continuidad de los Bulevares De León y Montana.

Este Ecopaseo será la cuarta costanera de la ciudad y también se creará un kilómetro de playa pública sobre el río Gualeguaychú.

Al tratarse de un predio costero las zonas colindantes al río son naturalmente bajas donde predomina el monte autóctono de Espinillos formando parte de un área con gran riqueza ambiental.

Este nuevo espacio público de calidad contará con equipamiento urbano, como mesas y bancos. En este marco, en mayo del año 2022, se firmó un convenio con el ministerio del Interior de la Nación y a través del programa Municipios de Pie, por $28.596.000 para la adquisición de una retroexcavadora y columnas y luminaria led con paneles solares.

El principal curso de agua que atraviesa el sector es el Arroyo Gaitán, que es utilizado por pescadores del lugar que se dedican a la pesca artesanal. El área ha sido sujeta de varios proyectos a lo largo de diferentes gestiones relacionados al uso como parque público y la realización de diversas inversiones: desde complejos termales, hoteles y casino.

Una zona intermedia de transición que abarca ambas márgenes del río y presenta potencialidades ambientales por el predominio de flora autóctona para el desarrollo de un jardín botánico, así como también para actividades productivas/educativas y áreas de Reserva ambiental, también se proponen actividades deportivas.

Por último, dentro del sector alto se plantea diferentes usos como residencial, y otros como hoteles, gastronomía, boliches, locales comerciales, instituciones públicas y privadas.