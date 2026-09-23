ESTE JUEVES
“Construyendo infancias felices”: estudiantes organizan una jornada solidaria en Isped
Estudiantes de 2° año de la carrera de Artes Visuales organizan una jornada solidaria denominada “Construyendo infancias felices”, que se realizará este jueves 24 de septiembre, de 9 a 11, en las instalaciones de ISPED.
La propuesta está destinada a niños y niñas y contempla una mañana con juegos, música, actividades para bailar y cantar, chocolatada caliente y regalos. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, recreación y acompañamiento para las infancias.
Desde la organización también informaron que habrá abrigos disponibles de manera gratuita para quienes los necesiten.
“Juntos podemos hacer feliz a cada niño y niña”, señala la convocatoria, que invita a sumarse a la actividad y contribuir con la propuesta.
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