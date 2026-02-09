Las intervenciones se desarrollaron en puntos estratégicos de esa traza: uno entre República Oriental y Roque Sáenz Peña; otro entre Roque Sáenz Peña y Belgrano; un tercero entre Rosario y 9 de Julio; y uno más entre Seguí y Fray Mocho.

Se trata de sectores con tránsito frecuente, presencia residencial, cercanía a actividades comerciales y circulación peatonal constante.

Los dispositivos se conformaron con mezcla asfáltica en caliente, elaborada en la Planta de Asfalto Municipal, puesta en funcionamiento en octubre del año pasado dentro del Parque Industrial.

El material se colocó por fajas, con distribución controlada y posterior compactación mecánica mediante rodillo neumático y equipos manuales, lo que asegura una correcta adherencia sobre el pavimento existente y una terminación uniforme.

Durante los trabajos se desplegó maquinaria vial específica, personal técnico y operarios municipales, además de vallado preventivo y señalización provisoria para garantizar condiciones seguras tanto para quienes ejecutaron la obra como para los conductores que circularon por la zona.

Los reductores construidos con este sistema presentan alta resistencia estructural, capacidad para soportar tránsito pesado, superficie antideslizante y mayor vida útil en comparación con soluciones provisorias.

Además, su diseño contribuye a mejorar la visibilidad, ordenar el flujo vehicular y reducir velocidades excesivas, una problemática recurrente durante la noche, especialmente vinculada a la circulación de motocicletas sobre calzadas amplias.

Estas intervenciones forman parte de una política sostenida de mantenimiento y adecuación de la infraestructura urbana, con foco en la prevención de siniestros viales y la protección de peatones y ciclistas.

La incorporación de infraestructura vial permanente no solo responde a una demanda concreta de seguridad, sino que consolida una ciudad más ordenada, previsible y equitativa en el uso del espacio público y cada obra de este tipo refuerza la convivencia urbana y prioriza el cuidado de la vida en la vía pública.