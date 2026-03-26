El consumo problemático en Gualeguaychú mantiene una demanda sostenida de atención, con un promedio de 20 nuevas consultas mensuales en el dispositivo territorial comunitario (DTC), dependiente de Sedronar, que funciona como uno de los principales puntos de acceso al tratamiento en la ciudad.

Según los datos relevados, el DTC registra además entre 50 y 70 personas en tratamiento ambulatorio, mientras que el promedio de intervenciones semanales —entre atenciones presenciales y telefónicas— oscila entre 25 y 35. Este volumen de consultas da cuenta de una demanda constante que se sostiene en el tiempo.

En cuanto al perfil de quienes acuden al dispositivo, el 90% de las consultas directas corresponden a varones, mientras que el 10% restante se distribuye entre mujeres y personas del colectivo LGBT. A su vez, muchas de las consultas indirectas son realizadas por mujeres, madres, parejas o hermanas, que buscan ayuda para varones que atraviesan situaciones de consumo.

El dispositivo funciona de lunes a viernes por la mañana, de 8 a 12, con un servicio de desayuno en las primeras horas y luego talleres y espacios de atención. Por la tarde, abre martes, jueves y viernes de 14 a 18, donde se suman actividades y merienda. Las personas pueden acercarse de manera espontánea o solicitar turno previamente.

De acuerdo a cifras del Hogar de Cristo, el 70% de las personas asistidas son varones, mientras que el 30% son mujeres, una proporción que se repite en otros espacios de atención. En el ámbito privado, Proyecto Unir también registra una fuerte brecha: menos del 10% de sus pacientes son mujeres.

En cuanto a la edad, los datos muestran que la mayor demanda de asistencia se concentra en jóvenes. En el Hogar de Cristo, el rango predominante se ubica entre los 20 y 30 años, mientras que en el DTC el abanico se amplía de los 25 a los 50 años. Sin embargo, también se advierte un inicio cada vez más temprano en el consumo: en la ciudad, adolescentes comienzan a consumir a partir de los 13 y 14 años, y ya se registran consultas por menores desde los 16 años en instituciones privadas.

La magnitud de la problemática se refleja en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos dispositivos. El Hogar de Cristo acompaña mensualmente a más de 300 adultos. Dentro de ese universo, más de 150 personas reciben asistencia alimentaria diaria, y más de 250 participan en espacios de escucha y acompañamiento.

En paralelo, el Municipio sostiene ocho espacios de escucha, donde asisten en promedio 250 personas, aunque no todos los casos están vinculados al consumo problemático. Allí se articulan intervenciones con otras áreas e instituciones para el abordaje de distintas situaciones sociales.

En el ámbito privado, Proyecto Unir asiste a 15 personas diariamente, además de sus entornos familiares. En este espacio, el 70% de las consultas por tratamiento están vinculadas al consumo de cocaína, mientras que el resto se divide entre alcohol y ludopatía.

En términos generales, las sustancias más consumidas en Gualeguaychú son la cascarilla, la cocaína y la marihuana, según el Hogar de Cristo.