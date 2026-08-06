Luego de que el oficialismo resolviera eliminar el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros para evitar que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada se postergara, el Senado comenzó a debatir el resto de la iniciativa.

La jornada se desarrolla con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marchan movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. Adentro, el inicio de la sesión estuvo marcado por los cruces entre el oficialismo y la oposición por la crisis que mantiene el gobierno de Milei con Brasil por los insultos del libertario a Lula.

Minutos después, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, mocionó para levantar la sesión, argumentando que el dictamen final del proyecto había llegado recién al mediodía, sin permitir un periodo serio de estudio. La propuesta no prosperó: el oficialismo demostró que cuenta con 38 votos, aunque hay cautela con el desenlace de la sesión.

Además, se definió que la participación en forma virtual de los senadores Anabel Fernández Sagasti (Justicialista - Mendoza) y Flavio Fama (UCR - Catamarca) se defina en comisiones, luego del pedido realizado por ambos por cuestiones de salud.



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Fuente: TN / Infobae