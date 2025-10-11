Luego de que se activaran las alertas por un incendio ocurrido en la Ruta de las Altas Cumbres, en el ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito de Córdoba, las autoridades informaron que el fuego continuaba activo durante la madrugada del sábado. Aunque todavía no hay reportes oficiales, estimaron que alrededor de 800 hectáreas fueron afectadas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la provincia, la catástrofe se originó por un auto que se prendió fuego al costado del camino. Asimismo, explicaron que el foco se expandió con rapidez producto de las condiciones meteorológicas adversas.

En este sentido, señalaron que la combinación de altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad llevó a que se decretara la alerta extrema de incendios en toda la provincia. Esto influyó en las tareas de combate, sobre todo, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó calores cercanos a los 30 grados para este sábado.

A raíz de las complicaciones, se convocó a los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de al menos doce cuarteles —incluidos Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Cosquín y Mendiolaza— y 40 agentes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) para trabajar en el área.

Según la información publicada por El Doce.tv, se solicitó el uso de cinco aviones hidrantes: tres de la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. De la misma manera, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, confirmó que el operativo continuaría durante la madrugada.

“Vamos a trabajar toda la noche para intentar contenerlo. Estamos trabajando con la gente de Parques Nacionales. Ayer (jueves) contuvimos dos focos y este se complicó por las condiciones climáticas”, contó el titular del ministerio al asegurar que el fuego afectó a otros vehículos que se encontraban estacionados a unos 1500 metros de distancia.

De hecho, informaron que un total de 15 vehículos quedaron completamente dañados al ser alcanzados por el fuego. Por este motivo, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas durante la tarde, debido a que había varias personas que practicaban trekking en la zona.

En total, se estima que unas 130 personas tuvieron que ser retiradas del lugar. Por su parte, el Ministerio de Salud provincial envió tres ambulancias exclusivamente con fines preventivos, aunque no se reportaron personas afectadas ni lesionadas como consecuencia directa del incendio.

Puede interesarte

“Es ver todo desolado, los senderos destruidos. Se han quemado infraestructuras de trabajo de años en el parque”, lamentó Nicolás Vallejo, referente del parque, durante una breve entrevista con Telenoche Córdoba. De la misma forma, anunció que el Parque Nacional permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Cuáles son las provincias que estarán bajo alerta por incendios este fin de semana

De acuerdo con las advertencias del SMN, este fin de semana estará presente una alta probabilidad de incendios en varias provincias. No obstante, remarcaron que el territorio cordobés sería uno de los que mayores riesgos correría.

Por este motivo, la Secretaría de Gestión del Riesgo recordó que se encuentra prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales y pidieron alertar sobre el inicio de otros focos al cuartel de bomberos más cercano o al número de emergencias 0800-888-FUEGO (38346).

De la misma forma, el técnico en meteorología Rafael Di Marco difundió un mapa que muestra la presencia de focos ígneos en distintas partes del país, vinculados directamente a las temperaturas elevadas que, en esta jornada, se espera que alcancen los 36 grados. La persistencia de ráfagas de viento agrava la situación. Además de Córdoba, las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe también enfrentan alertas por incendios forestales.