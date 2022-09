Una persona es la sensación en San Juan, pero increíblemente su identidad todavía no se conoce: se trata del ganador del premio de $20 millones del Loto, que todavía no fue a buscar su premio y no hace más que aumentar el misterio.

La noticia causó un fuerte revuelo en los últimos días en dicha provincia, ya que las horas pasan y las noticias sobre el paradero o la identidad de esta persona siguen sin aparecer.

El hecho tuvo lugar más precisamente en la ciudad de Villa Krause, en el centro de la provincia, donde se encuentra una agencia llamada -oportunamente- “Fábrica de Millonarios”, en la intersección de Mendoza y Calvento.

El dueño del lugar, Mario Frack, advirtió que toda la ciudad y hasta la provincia se encuentra en la desesperada búsqueda de esta persona, sobre quien no se tiene ni siquiera un dato al respecto.

"Todavía no ha ido a la agencia, tenemos muchas jugadas que se hacen semanalmente, jugadas fijas; pero hemos revisado y nada; debe ser algún cliente de paso o alguien que viene habitualmente, pero no juega los mismos números", informó, en charla con Tiempo de San Juan.

El hombre, en este sentido, precisó algunos detalles sobre el boleto ganador vendido aquel miércoles 21 de septiembre, el cual después se consagrara con los $20 millones, pero no ha sido cobrado.

"El apostador jugó los números 1, 14, 15, 21, 25, 28, de esos 5 fueron acertados, pero hasta que no tenga la boleta del cliente no puedo saber cuáles”, comentó el dueño del local, brindando algunos detalles más.

Y agregó: “Además, apostó el 0 y el 6 en el Jack, sacando más dinero aún. Por eso, entre los 2 Jack y los 5 números acertados del Loto sacó $20.664.000".

A su vez, Frack indicó que el beneficiado podría haber ganado inclusive aún más dinero. "Si hubiese acertado los 6 en la jugada habría ganado $801 millones, algo que nunca salió en la Argentina", recalcó.

Qué pasa si el ganador no se acerca a cobrar su premio

Los días pasan y el ganador sigue sin aparecer. A casi cumplirse una semana de que se consagró como ganador, no se tiene ninguna información sobre esta persona. Ahora, ¿qué pasa si finalmente no reclama nada?

Según consignaron autoridades locales, si la persona que ganó el Loto no asiste a cobrar el premio, el dinero volverá a la Lotería de la provincia de San Juan, tal como ocurrió en las muchas veces que vivieron situaciones similares.