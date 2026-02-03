Las autoridades continúan con el seguimiento del hundimiento de una embarcación tipo yate en el río Gualeguaychú y, por el momento, no se registran novedades significativas en el área afectada.

Así lo indicó José Doratti, desde la Subsecretaría de Ambiente municipal, al señalar que la guardia ambiental mantiene las verificaciones de rutina, mientras que Prefectura Naval Argentina continúa con sus propios controles. Según explicó, la situación se mantiene estable. “Está sin novedades, sin mayor cambio en el río”, aseguró, aunque aclaró que la embarcación “aparentemente se había movido un poquito”, sin que ello implique una modificación relevante del escenario.

Doratti precisó además que ya se elevaron las actuaciones correspondientes tanto a la Provincia como a las áreas municipales, y que ahora el proceso se encuentra a la espera de definiciones administrativas. En ese sentido, recordó que el inicio de la semana estuvo marcado por el avance de los trámites formales, condicionados por el feriado. “El lunes se desencadenó más la cuestión administrativa y, con el feriado, veremos en el transcurso de la semana cómo sigue la situación”, señaló.

Mientras tanto, el operativo de control y monitoreo se mantiene activo, a la espera de la evolución del caso y de las resoluciones que puedan adoptarse en los próximos días. Mientras, la embarcación sigue en el agua.