Continúa el plan de acciones de Codegu para recuperar el aeródromo

En tanto, y en virtud de que la semana entrante llegarán profesores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a tomar exámenes a los alumnos de la Escuela de Vuelo que funciona en el Aeroclub (donde se estudia para ser piloto civil y comercial), se decidió realizar una serie de trabajos de limpieza en la pista a los efectos de que puedan realizarse las actividades según lo programado.

A partir de esa información y la necesidad del estado de la superficie de la pista acorde a las demandas mínimas, se coordinó con el área de Obras Públicas de la Municipalidad una serie de tareas de remoción de pedregullo y otros elementos peligrosos. Las mismas ya comenzaron y serán finalizadas en los primeros días de la semana venidera.

pista aerodromo

En ese marco, en horas de la mañana del sábado se hicieron presentes en el predio para observar el avance de los trabajos, la titular de Codegu Estela Miño, quien estuvo acompañada por el secretario de la entidad Domingo Veronesi y por los consejeros integrantes de la Mesa Interinstitucional Ana Maya (Comisión Notarial), Claudio de los Santos (CGT) y Alfredo Rodríguez (Bomberos Voluntarios). Asimismo, participaron de la recorrida, Nicolás Garbino en representación del Aeródromo; el presidente del Aeroclub Carlos Ávalos y el responsable de la Escuela de Vuelo Juan Pablo Zattera.

Al respecto, Estela Miño remarcó que “es la primera vez que todas las instituciones y el Estado Municipal coincidimos y aunamos esfuerzos por la resolución concreta de esta problemática. Siempre hemos intentado ser facilitadores y actuar buscando los consensos tan imprescindibles y hoy vemos con satisfacción que existe un norte compartido y puede ser el inicio de logros que beneficien a todos”, auguró.

La presidenta de Codegu agregó que “el intendente está próximo a iniciar ante el Estado Nacional las gestiones pertinentes que desemboquen en la concreción de las obras neurálgicas y necesarias en la pista del Aeródromo. Y en ese camino de intereses comunes con las instituciones y la comunidad, estaremos apoyando y acompañando cada uno desde su lugar. Ese es el compromiso que hemos asumido y creemos que mancomunados es más fácil”, opinó.

“Otro tema -continuó- que hemos abordado y que nos preocupa en lo inmediato es la inspección de la ANAC que se llevará a cabo a fines de abril. El deterioro de la pista es tan evidente y pronunciado que no sería traído de los pelos si la misma fuera clausurada. Este hecho -independientemente que hoy la pista no permite por ejemplo que aterricen aviones a reacción- sería un duro golpe a tanto trabajo de mucha gente. Ojalá ello no suceda”, puntualizó.

Por último, Miño realzó el involucramiento de Codegu “con el único objetivo de que se pueda recuperar la funcionalidad del Aeródromo. En pos de ello, desde la institución siempre estuvimos dispuestos a llevar adelante todo lo que fuera necesario para aunar esfuerzos y lograr que los consensos sean la llave de este tema tan intrincado”, finalizó.