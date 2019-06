Continúa la asistencia a los 134 evacuados

Desde el área de salud se solicita especial colaboración a toda la población en no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no se vean afectadas por este fenómeno o que no cumplan función específica en el área afectada. La especial solicitud tiene fundamento en la necesidad de prevenir enfermedades provocadas por el agua de inundación, especialmente las enfermedades de piel, picaduras de insectos y otras graves como la leptospirosis; evitando así sufrir innecesariamente consecuencias sanitarias en la población.

Recordamos que todas aquellas personas que necesiten de la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú por la crecida del río deberán comunicarse al 103, teléfono habilitado las 24 horas para tal fin.

Se recibirá ropa de abrigo

Será durante el fin de semana en la secretaría de Desarrollo Social y Salud ubicada en

9 de Julio casi Luis N. Palma, de 9:30 a 11:30 y 14:00 a 17:00. Sólo se aceptarán cancanes, medias, camperas, buzos, pantalones y calzado para niños.

“Ante la sensible situación que están atravesando muchos vecinos de la ciudad tenemos que atender a las necesidades concretas, por ese motivo, pedimos únicamente cancanes, medias, camperas, buzos, pantalones y calzado para niños, en buen estado”, comentó la integrante del equipo directivo de Salud Comunitaria Karen Bouchaton y agregó “a partir de la tarde del viernes y durante el fin de semana de 9:30 a 11:30 y 14:00 a 17:00 se recepcionarán las donaciones pero no será lugar de entrega”.

Se solicita a los vecinos que necesiten la colaboración de la Municipalidad que se comuniquen con el 103, el único canal válido de comunicación con Defensa Civil. Es importante respetar estos mecanismos para determinar de esa manera la mejor manera de organizar el operativo de evacuación y traslado de aquellos vecinos que así lo necesiten.