Continúa la campaña de vacunación contra la leptospirosis en Gualeguaychú
El Gobierno municipal completó un nuevo abordaje territorial en la zona norte. Equipos de la Dirección de Veterinaria recorrieron los barrios Manzoni, Cuchilla 4 y registraron la aplicación de dosis a 139 perros de diferentes edades.
En el marco de las acciones permanentes de prevención sanitaria y tenencia responsable de mascotas, la Dirección de Veterinaria realizó un nuevo despliegue territorial en los barrios Manzoni, Cuchilla 4 y alrededores.
El operativo se desarrolló de manera directa en el territorio mediante visitas domicilio por domicilio, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización a los vecinos de la zona. Las tareas se distribuyeron en cuatro jornadas consecutivas de la semana pasada —miércoles 9, viernes 11 y sábado 12 de septiembre— en el horario matutino.
Durante las intervenciones, los profesionales y personal técnico inmunizaron a un total de 139 caninos. Este tipo de abordajes puerta a puerta busca alcanzar la cobertura de aquellos animales que no son trasladados a los puntos fijos de atención o a los centros de salud barriales.