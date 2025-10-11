Primero se realizará un operativo de concientización el martes 14 y el jueves 16 Higiene Urbana retirará los elementos que hayan descartado los vecinos. Además, intimarán a los propietarios a desmalezar los terrenos que se encuentren en malas condiciones.

La campaña "Patio Limpio: Misión Dengue" que lleva adelante la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, continuará la próxima semana en el barrio La Milagrosa.

El día martes 14, se llevará a cabo el operativo de concientización casa por casa por parte de los promotores de salud lo que permitirá a los equipos municipales dialogar directamente con los vecinos para reforzar la importancia de mantener los espacios libres de criaderos de mosquitos. En tanto, el día jueves 16, el equipo de la Dirección de Higiene Urbana pasará por la zona a retirar los elementos descartados por los vecinos.

Por su parte, la Dirección de Inspección General llevará adelante intimaciones a propietarios de terrenos en malas condiciones sanitarias, y la Dirección de Espacios Verdes desarrollará tareas de desmalezamiento en espacios públicos.

Esta acción, alineada con las estrategias provinciales de prevención, busca eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, reforzando la importancia de la participación vecinal para una ciudad más segura.