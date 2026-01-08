La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura avanza con la construcción del nuevo sistema de desagüe pluvial de hormigón sobre calle Rivadavia.

Luego de finalizar el tramo comprendido entre Juana Azurduy y Madre Teresa de Calcuta, detrás del Instituto Agrotécnico, ahora las tareas se desarrollan en la calzada que va de Alicia Moreau de Justo y Martín Fierro; a continuación de la anterior, pero en dirección Este.

La obra, ejecutada por personal de la Dirección de Obras Públicas, forma parte del plan integral de mejoramiento de la transitabilidad y el escurrimiento de aguas en esa zona de la ciudad.

En esta etapa ya se pudo trabajar y concluir parte del armado de la base y los laterales en hormigón armado, el cual es parte de la estructura que garantizará la resistencia y estabilidad del canal que se hará para conducir los excedentes pluviales hacia los sistemas principales de drenaje.

Las cuadrillas municipales trabajan de manera coordinada sobre el trazado de la cuneta norte de calle Rivadavia, donde se construye un canal de 260 metros de longitud, con un ancho de 0,90 metros y una altura de 0,80 metros.

El personal de obra, apoyado con maquinaria y herramientas propias del Municipio, realiza el ajuste y nivelación de los moldes para preparar el vertido del hormigón, asegurando la correcta alineación y pendiente del conducto.

La estructura, por su parte, está realizada con hormigón H-21, material que combina durabilidad y resistencia estructural frente a las presiones hidráulicas.

El nuevo sistema pluvial permitirá resolver los problemas históricos de acumulación de agua en la zona, mejorando la seguridad vial y la durabilidad de la calzada.

Además, una vez finalizada la construcción del canal principal, se ejecutarán cámaras de captación, cordones cuneta y badenes de hormigón para completar el perfil vial y garantizar el escurrimiento superficial durante las lluvias.

“El nuevo conducto beneficiará directamente a los vecinos de la zona oeste de Gualeguaychú, quienes contarán con una infraestructura moderna y segura en reemplazo de la zanja a cielo abierto que existía en el lugar. También generará un impacto positivo porque la mejora del drenaje favorecerá la transitabilidad y reducirá los anegamientos en días de lluvia”, afirmaron desde Desarrollo Territorial.