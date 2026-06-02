El conflicto en la empresa Granja 3 Arroyos sigue vigente. Los casi mil empleados de la planta ubicada en Concepción del Uruguay no saben si permanecerán como operarios de la firma, mientras reclaman por el pago de sueldos adeudados. A la par, se aguardan dos encuentros que podrían ser claves, supo AHORA: uno entre los empresarios y funcionarios del gobierno provincial y otro de todas las partes involucradas con intervención de la Secretaría de Trabajo.

Fuentes oficiales le apuntaron a este medio que el encuentro entre los titulares de Granja 3 Arroyos y funcionarios de la Casa Gris tendría lugar este miércoles, con la presencia del propio Rogelio Frigerio. En otro orden, el jueves se retomarían las audiencias con la cartera laboral, que intervino de oficio cuando la empresa decidió sin previo aviso cerrar sus puertas. Un primer encuentro, la semana pasada, pasó a cuarto intermedio.

Mientras tanto, casi mil trabajadores siguen esperando que les paguen el 70% de la segunda quincena de abril y todo el mes de mayo. La última oferta de la empresa fue el pago en 10 cuotas, lo cual fue rechazado de manera tajante por los empleados, que están respaldados por dos gremios: el de la Carne y el de la Alimentación.

Fuente: AHORA