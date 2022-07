El dólar mayorista gana 22 centavos, a 129,60 pesos. La brecha cambiaria entre ambas cotizaciones alcanza el 160,8%, por encima del máximo anterior de 149,6% del 23 de octubre de 2020.

También suben con fuerza las paridades bursátiles, es decir el “contado con liquidación”, a $340, y el dólar MEP, a $328, que se obtienen de la negociación de bonos ya acciones que se cotizan en simultáneo en pesos y en dólares.

“Los inversores aún no confían en las medidas anunciadas días atrás por la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, las cuales no logran tranquilizar a los mercados”, comentaron los analistas de Research for Traders.

El Gobierno permitirá que los turistas extranjeros puedan cambiar sus divisas al precio de la cotización del dólar financiero para impulsar que ingresen sus dólares al mercado formal y desalentar el mercado blue. Además, determinó que flexibilizará algunos pagos de importaciones de insumos y bienes que el sector privado reclamaba como prioritarios para continuar su producción.

Así lo decidieron este jueves la ministra de Economía Silvina Batakis y el resto del equipo económico que se reunió en el Palacio de Hacienda.