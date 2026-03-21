Luego de las lluvias de este viernes por la noche, se espera que las tormentas continúen durante este sábado en Gualeguaychú.

Además, la temperatura bajará y la máxima se colocará en 25 grados. En tanto, el domingo cesará la inestabilidad, pero se mantendrá una alta nubosidad. La máxima será de 24 grados.

Para varios departamentos de la provincia se emitió un alerta naranja que afectará a la zona oeste, más precisamente a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, según se detalló.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.