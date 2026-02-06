Los trabajos priorizan el cuidado del entorno natural y la preservación del paisaje ribereño, por lo cual no se talarán ni se quitarán especies que están plantadas en el lugar.

Uno de los objetivos de la limpieza es el ordenamiento general del sector, con acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales, la seguridad y el uso cotidiano de uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de poda de la Dirección de Espacios Verdes, que contó con apoyo de personal de la Dirección de Higiene Urbana y de la Cooperativa de Trabajo Transformando Caminos, responsable del mantenimiento del Camino de la Costa.

El operativo incluyó poda de levante para despejar visuales y liberar sectores de circulación, sumado al retiro sistemático de ramas, troncos de gran tamaño y restos de gran porte acumulados bajo la arboleda.

Para la ejecución de los trabajos se utilizaron herramientas de corte, equipos manuales y camiones volcadores, que permitieron cargar y retirar tres unidades completas de residuos vegetales y troncos de mayor diámetro.

El material extraído proviene exclusivamente de los árboles existentes en la zona, sin afectar ejemplares ni modificar la masa arbórea del lugar.

La intervención también contempló el despeje de un amplio tramo de la ribera, que quedó liberado de ramas bajas y restos acumulados, junto con el corte y emprolijado del pasto en sectores clave del paseo.

“Este tipo de intervenciones reafirma la importancia de una gestión activa del espacio público que combine mantenimiento, planificación y respeto por el ambiente. Ordenar y cuidar el Camino de la Costa y la ribera del río no solo mejora la calidad de vida de quienes viven en esa zona, sino que también fortalece el vínculo de la comunidad con este sector de la ciudad y sus paisajes, uno de los pilares más visitados de Gualeguaychú”, destacaron desde Espacios Verdes.