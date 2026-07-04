El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que continuarán las bajas temperaturas en la provincia. En esa línea, informa que se mantiene el alerta amarilla por frío intenso con mínimas de 1 grado en Gualeguaychú.

En tanto, la máxima escalará a los 13 grados. La jornada estará parcialmente nublada. Para el domingo, la mínima pronosticada será de 3 grados y la máxima de 11 grados.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 1 grados y la máxima alcanzará los 13 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. Allí también se prevée cielo parcialmente cubierto durante el sábado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 1 grados y una máxima de 13 grados. En estas localidades se pronostica cielo algo nublado y neblinas por la mañana.