Continúa la ola polar durante el fin de semana: cuál será la temperatura en Gualeguaychú
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que continuarán las bajas temperaturas en la provincia. En esa línea, informa que se mantiene el alerta amarilla por frío intenso con mínimas de 1 grado en Gualeguaychú.
En tanto, la máxima escalará a los 13 grados. La jornada estará parcialmente nublada. Para el domingo, la mínima pronosticada será de 3 grados y la máxima de 11 grados.
Así estará el tiempo este sábado
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 1 grados y la máxima alcanzará los 13 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 2 grados y una máxima de 13 grados. Allí también se prevée cielo parcialmente cubierto durante el sábado.
En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 1 grados y una máxima de 13 grados. En estas localidades se pronostica cielo algo nublado y neblinas por la mañana.