Los crudos fríos del invierno se hicieron notar en los últimos días en el marco de una ola polar que afecta a buena parte del país y a toda la provincia de Entre Ríos.

En Gualeguaychú, las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada de este domingo estuvieron apenas por encima de los cero grados, y se espera que las máximas no superen los 10 grados en las primeras horas de la tarde. Conforme caiga el sol, se prevé que las térmicas desciendan nuevamente para dar inicio a una semana con temperaturas similares.

El cielo para este domingo se anuncia mayormente nublado, aunque se pronostica que despeje hacia la noche y durante el transcurso del lunes.