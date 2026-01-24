Luego de las tareas de hidrolavado y limpieza integral del espacio público ubicado en la Costanera, el Municipio inició el tramo final de la puesta en valor con trabajos de pintura en uno de los puntos más visitados durante la temporada de verano.

El Gobierno municipal avanza con la etapa final de las labores de recuperación de los paredones y las instalaciones que rodean la plaza Almeida, delimitada por las calles y avenidas Morrogh Bernard, Del Valle, San Lorenzo y Concordia.

Este espacio público se encuentra frente al río Gualeguaychú y a los Galpones del Puerto, en plena Costanera, un sector que recibe a miles de turistas y visitantes en cada temporada estival.

Durante las últimas semanas se llevaron adelante tareas de hidrolavado y limpieza integral de los paredones, la explanada frente al río y el resto de las instalaciones que conforman el predio. En esta nueva etapa, comenzaron los trabajos de pintura, con el objetivo de realzar el valor arquitectónico del lugar.

En cuanto a las labores previas de limpieza, las mismas incluyeron un lavado profundo, con especial énfasis en la eliminación de hongos presentes en los murallones y otras superficies.

Estas acciones contribuyen a preservar la calidad del paisaje urbano, prevenir el deterioro de la infraestructura pública y fortalecer el vínculo entre el cuidado cotidiano de los espacios y la identidad turística de la ciudad.