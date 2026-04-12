Tras la victoria de Pueblo Nuevo frente a Independiente en el adelanto, la segunda fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” tendrá continuidad este domingo con la disputa de los cinco encuentros restantes. Cuatro partidos comenzarán a las 16, mientras que el cierre será a las 21.45.

La jornada se repartirá entre distintos escenarios: habrá acción en Urdinarrain, en cancha de Sporting, en Defensores del Oeste y una doble programación en el Estadio Municipal.

La actividad se puso en marcha el viernes por la noche en el Municipal, donde Pueblo Nuevo superó 2-0 a Independiente con goles de Lucas Galli y Guillermo Aguilar, resultado que le permitió alcanzar las cuatro unidades.

En cuanto a los encuentros de este domingo, Camioneros será local ante Juventud Unida en el estadio “Edgardo Páez” de Sporting. En el estadio “Eduardo Barbosa”, Defensores del Oeste recibirá a Central Larroque, mientras que en el “Juan Jorge Stauber”, Juventud Urdinarrain se medirá con Unión del Suburbio, en el único partido que se disputará fuera de la ciudad cabecera del departamento.

El Estadio Municipal tendrá doble jornada: por la tarde, La Vencedora enfrentará a Deportivo Urdinarrain, y por la noche, desde las 21.45, Central Entrerriano jugará ante Sarmiento.

Por su parte, la jornada también incluirá actividad en la Primera B, con cuatro encuentros programados para las 16. Cerro Porteño recibirá a Sporting en el estadio “Vicente Procura” de Pueblo Belgrano; Defensores del Sur será local ante Isleños Independiente en cancha de Sarmiento; Atlético Sur enfrentará a Black River en Unión del Suburbio; y Sportivo Larroque se medirá con Sud América en el estadio de Central Larroque.

La fecha en el Ascenso se abrió ayer en le Municipal con el empate 1 a 1 entre Juvenil del Norte y Deportivo Gurises, con goles de Maximiliano Sosa y Alexis Moreira respecticvamente.

Se pone en marcha el Apertura femenino

El Torneo Apertura 2026 de fútbol femenino, que lleva el nombre de “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde”, en reconocimiento a un incansable colaborador de la disciplina, tanto en su rol de entrenador como dirigente en el club Sarmiento, se pondrá en marcha este domingo con la siguiente programación: desde las 11 horas habrá tres partidos: Independiente vs. Defensores del Sur (cancha Sarmiento), La Vencedora vs. Juventud Unida (Sporting) y Unión del Suburbio vs. Juvenil del Norte (estadio Mario Urriste); a las 18 se disputarán otros dos: Huracán vs. Isleños Independientes (Mario Urriste) y Cerro Porteño vs. Regatas (Cerro), y la jornada se cerrará el viernes 17, a las 20, con Deportivo Urdinarrain vs. Sporting en el estadio Teodoro Treisse de Urdinarrain.