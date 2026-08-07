Con una importante convocatoria en los Galpones del Puerto, ayer comenzó la segunda edición de la Expo y Gualeguaychú Sustenta 2026, que tiene su continuación este viernes.

Se trata de una propuesta que continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre el Estado, las empresas, las instituciones educativas y la comunidad, promoviendo el conocimiento, la innovación, el cuidado del ambiente y la generación de nuevas oportunidades para el desarrollo local.

Las actividades previstas para este viernes se desarrollarán de 9 a 18 horas, con una nueva jornada abierta y gratuita. A las 11 se presentará Sergio Gasparini, de Personal Tech, con la conferencia "De los datos a la acción, una nueva gestión municipal", centrada en la aplicación del Internet de las Cosas (IoT) en la gestión pública. A las 13:15, las representantes de ManpowerGroup Argentina, María Ayelén Páez y Natalia Siseta, compartirán la charla "Estrategias de empleabilidad para afrontar el mercado actual". Finalmente, a las 15, Alejandro Piri y Valeria Bogoni, de Frigorífico La Morena, presentarán la conferencia "Donde el trabajo se convierte en profesión", enfocada en el desarrollo del talento y la capacitación dentro de las organizaciones.