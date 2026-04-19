FÚTBOL DEPARTAMENTAL
Entre duelo de invictos y la búsqueda del primer triunfo: así se completa la tercera fecha del Torneo Apertura
Este domingo se completará la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” con cuatro partidos, entre los que se destaca el duelo de invictos entre el líder Juventud Unida y uno de sus escoltas, Juventud Urdinarrain.
En el estadio de La Vía, el Decano —único equipo que ganó sus dos presentaciones— recibirá al conjunto liebrero, que viene de golear 3-0 a Unión del Suburbio y aún disfruta las mieles del éxito tras su reciente consagración en la Copa Entre Ríos.
En otro de los encuentros destacados, Pueblo Nuevo, también escolta con 4 puntos, visitará al siempre candidato Deportivo Urdinarrain, que tuvo un arranque irregular: ganó en el debut ante Independiente, pero en la segunda fecha cayó goleado 3-0 frente a La Vencedora.
Precisamente, el equipo del barrio de la Liga, que también suma 4 unidades, tendrá una exigente parada ante Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste, en Villa María.
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La jornada se completará en el Estadio Municipal, donde Independiente y Central Entrerriano buscarán su primera victoria en el certamen. El Rojo perdió sus dos encuentros, mientras que el conjunto rojinegro igualó en ambas presentaciones.
También hoy se completará la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con cuatro encuentros: Deportivo Gurises recibirá a Sportivo Larroque en el “Hugo Reverdito”; Sporting será local ante Atlético Sur en el “Edgardo Páez”; Sud América enfrentará a Defensores del Sur en el “Nicolás Marín” (15); y, en el “Carlos Tripp” de Villa Paranacito, Isleños Independientes jugará frente a Cerro Porteño (15).
Programación – Fecha 3
Torneo Apertura – Primera A
14.15 Juventud Unida vs. Juventud Urdinarrain
14.15 Deportivo Urdinarrain vs. Pueblo Nuevo
14.30 Unión del Suburbio vs. La Vencedora
14.45 Independiente vs. Central Entrerriano
Torneo Apertura – Primera B
14.15 Deportivo Gurises vs. Sportivo Larroque
14.30 Sporting vs. Atlético Sur
15.00 Sud América vs. Defensores del Sur
15.00 Isleños Independientes vs. Cerro Porteño