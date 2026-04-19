En el estadio de La Vía, el Decano —único equipo que ganó sus dos presentaciones— recibirá al conjunto liebrero, que viene de golear 3-0 a Unión del Suburbio y aún disfruta las mieles del éxito tras su reciente consagración en la Copa Entre Ríos.

En otro de los encuentros destacados, Pueblo Nuevo, también escolta con 4 puntos, visitará al siempre candidato Deportivo Urdinarrain, que tuvo un arranque irregular: ganó en el debut ante Independiente, pero en la segunda fecha cayó goleado 3-0 frente a La Vencedora.

Precisamente, el equipo del barrio de la Liga, que también suma 4 unidades, tendrá una exigente parada ante Unión del Suburbio en el estadio Mario Urriste, en Villa María.

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La jornada se completará en el Estadio Municipal, donde Independiente y Central Entrerriano buscarán su primera victoria en el certamen. El Rojo perdió sus dos encuentros, mientras que el conjunto rojinegro igualó en ambas presentaciones.

También hoy se completará la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”, con cuatro encuentros: Deportivo Gurises recibirá a Sportivo Larroque en el “Hugo Reverdito”; Sporting será local ante Atlético Sur en el “Edgardo Páez”; Sud América enfrentará a Defensores del Sur en el “Nicolás Marín” (15); y, en el “Carlos Tripp” de Villa Paranacito, Isleños Independientes jugará frente a Cerro Porteño (15).

Programación – Fecha 3

Torneo Apertura – Primera A

14.15 Juventud Unida vs. Juventud Urdinarrain

14.15 Deportivo Urdinarrain vs. Pueblo Nuevo

14.30 Unión del Suburbio vs. La Vencedora

14.45 Independiente vs. Central Entrerriano

Torneo Apertura – Primera B

14.15 Deportivo Gurises vs. Sportivo Larroque

14.30 Sporting vs. Atlético Sur

15.00 Sud América vs. Defensores del Sur

15.00 Isleños Independientes vs. Cerro Porteño