El Municipio inició hace unas semanas la reparación integral de calle Perigán, un trabajo que abarca la demolición de la calzada en sus tramos dañados desde hace años y el reasfaltado integral entre Boulevard Daneri y 3 de Diciembre.

Actualmente, las cuadrillas municipales avanzan en un segundo frente, ubicado entre 3 de Diciembre y Río Gallegos, donde se despliega el paquete estructural, se realiza el bacheo y la reconstrucción de cordón cuneta, además de poner en condiciones las obras pluviales complementarias.

Durante los últimos días se trabajó en esa superficie con maquinaria pesada con rastra de discos, la que removió y homogeneizó el suelo para preparar la base, mientras que una motoniveladora perfiló y compactó la superficie para dejarla nivelada. Al mismo tiempo, un camión cisterna aportó el riego necesario para asentar el material y reducir el polvo generado por la circulación de equipos pesados.

El objetivo es que este jueves se alcancen las condiciones adecuadas para comenzar con la preparación de las superficies, previa a la colocación del pavimento.

El proyecto completo se extiende desde 3 de Diciembre hasta Boulevard Daneri, contempla tres etapas y suma aproximadamente 3.500 metros cuadrados de calzada asfáltica urbana que durante años exhibió un marcado deterioro estructural, con deformaciones permanentes, fisuras generalizadas, pozos, pérdida de material, hundimientos localizados y fallas vinculadas a deficiencias en la infraestructura subterránea.

Las tareas realizadas hasta el momento incluyeron la demolición de losas de hormigón en mal estado y la revisión de todas las conexiones de agua y cloaca. También se ejecutaron nuevas conexiones en terrenos baldíos, con el objetivo de evitar futuras roturas de calzada ante eventuales subdivisiones.

El proyecto final contempla la reparación de los sectores afectados y la construcción de una nueva carpeta de rodamiento.

En ciertos sectores se retiró el guardaganado, se realizaron reparaciones superficiales y profundas, se levantaron cordones y se atendieron los servicios públicos que pudieran verse afectados por el avance de los trabajos.

Trabajos en el primer tramo

A comienzos de este mes culminó la demolición de la calzada deteriorada, junto con la renovación de las conexiones de agua y cloaca, en el sector comprendido entre Boulevard Daneri y Río Gallegos.

También continuó el cronograma con el riego de imprimación sobre los sectores pendientes, paso previo al tendido y la compactación de la carpeta asfáltica que dará por concluida esta etapa entre Boulevard Daneri y Río Gallegos.

Los trabajos están a cargo de personal municipal, con maquinaria propia del Gobierno de Gualeguaychú, gran parte de la cual fue incorporada durante la gestión del intendente Mauricio Davico.

La renovación de calle Perigán representa una mejora estructural que trasciende el asfalto, porque devuelve conectividad segura al barrio, ordena los servicios subterráneos para las próximas décadas y anticipa el crecimiento urbano de la zona.