Tras la jornada realizada el pasado 2 de abril en el Centro Cultural Gualeguaychú “Prof. Luis María Luján”, la agenda de actividades vinculadas a la concientización sobre el autismo continúa desarrollándose durante todo el mes en la ciudad.

El evento inicial reunió a familias, profesionales y vecinos en una propuesta inclusiva que combinó actividades recreativas, artísticas y espacios de información. Durante la jornada hubo espectáculos musicales, intervenciones artísticas, juegos, propuestas educativas y stands informativos destinados a acompañar y orientar a las familias.

Además, se promovieron espacios de participación para niños y niñas, con actividades lúdicas, expresivas y sensoriales, junto con iniciativas que apuntaron a visibilizar el autismo desde una mirada respetuosa e inclusiva.

Próxima actividad: taller para cuidadores

En el marco de este mes de actividades, se llevará a cabo una nueva propuesta destinada a acompañar a quienes cumplen roles de cuidado.

El próximo sábado 11 de abril a las 16:30 se realizará el taller “Cuidando al que cuida”, un espacio pensado para padres, madres y cuidadores. La actividad será libre y gratuita.