Los trabajos de recuperación de la Ruta Provincial 20 avanzan en el departamento Gualeguaychú, en el marco del plan de recuperación y mantenimiento vial que lleva adelante la Provincia. Según informaron desde el Gobierno de Entre Ríos, la intervención forma parte de un programa que actualmente alcanzó más del 62 por ciento de avance general.

El plan contempla la recuperación de 469 kilómetros de rutas provinciales correspondientes al Grupo 1, con trabajos distribuidos en los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy.

En el caso de la Ruta 20, las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 39 y la Ruta Nacional 14. Los trabajos incluyen distintas acciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad de la vía.

El programa contempla sellado de fisuras, bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, bacheo profundo con incorporación de cemento, calzado de banquinas, fresado de deformaciones y reparación de barandas en puentes. También se prevén intervenciones en alcantarillas de hormigón, señalización vertical y demarcación horizontal.

Además de la Ruta 20, el Grupo 1 comprende trabajos sobre las rutas provinciales 11, 16, 26, 45 y 51, junto con el acceso a Tres Bocas. En total, la intervención alcanza 469 kilómetros de la red vial entrerriana.

“El objetivo de las obras es mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios y favorecer la circulación vinculada con la actividad productiva en los distintos departamentos alcanzados por el programa”, indicaron.