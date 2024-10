"Los vecinos nos informan que cuando abrió la puerta, un grupo de policías encapuchados con armas largas que estaban escondidos se metieron violentamente por atrás. No la dejan comunicar con su abogado. No se indica la causa. Junto al equipo de abogados de Patria Grande yendo hacia ahí. Hacemos responsable al gobierno de este accionar propio de la dictadura", describió el propio Grabois en su cuenta de la red social X.



Aunque no fue interpelada, Patricia Bullrich le respondió a Grabois por la misma vía: "Grabois. El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof". A partir de allí, y luego de que Grabois reconociera que el personal policial no operaba bajo ordenes federales, continuó la serie de mensajes que involucran a Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y titular del Fondo de Integración Socio Urbana.



Nuevo cruce entre Juan Grabois y Patricia Bullrich

Este sábado, Patricia Bullrich replicó una noticia en donde se apuntaba a Fernanda Miño como dueña de un vehículo que presuntamente habría sido utilizado para cometer un delito y se remarcó que en el domicilio había un arma, propiedad de la pareja de la dirigente que trabaja en el Servicio Penitenciario. "Chorra con la nuestra en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y chorra de ciudadanos usando armas y camionetas de lujo: ¡a esto le llaman militancia social!", publicó la ministra de Seguridad.

El mensaje motivó una nueva respuesta de Juan Grabois, quien señaló: "Sos muy irresponsable calificando así a una persona que vive en un barrio humilde copado por el narco, reproduciendo un artículo de tu propio escriba como fuente.Sos Ministra de Seguridad, no panelista de intratables. Estás sembrando violencia desde la cúpula del Estado".

Luego, subrayó que "ni Fernanda ni nadie de su familia robó ninguna moto obviamente. Su único delito, que no le perdonan, fue darle dignidad a miles de familias con la mayor y mejor política de integración sociourbana de la historia. Hace 10 meses intentan ensuciarla y tuvieron que inventar esto.Decídanse, o se afano miles de millones de pesos o es una chorra de motos. Las dos cosas juntas no hacen sentido".

"El arma 9mm es el arma reglamentaria de la pareja de Fernanda que es agente del servicio penitenciario. Que un arma tenga el mismo calibre que otra no es sospecha de ningún delito, espero que no utilice la misma lógica idiota para combatir a los narcos", continuó el dirigente y agregó: "La camioneta es modelo 2012 ¡qué morbo que tienen los millonarios con los autos de los demás! Esa camioneta, para colmo, fue vendida y hay papeles que acreditan que en la fecha del robo que se denuncia ¡ya estaba en manos del nuevo dueño!".

Para concluir, Grabois manifestó: "Bullrich, te vas a tener que comer tus palabras... y no vas a tener ni la dignidad de reconocerlo como hice yo cuando confundí las fuerzas federales con las provinciales... Aunque, hilando más fino, me voy dando cuenta que para las cosas sucias, como perseguir a una militante social ejemplar que daña sus negocios, trabajan juntos", publicó Ámbito.



Fuente: APFDigital