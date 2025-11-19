El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- espera días calurosos para esta semana en Gualeguaychú y se prevé el regreso de las lluvias para la noche del jueves y madrugada y mañana del viernes.

De acuerdo al pronóstico oficial, la temperatura llegará a 27 grados este miércoles y el jueves a los 29 grados, en la antesala a la llegada de la inestabilidad que haría volver las precipitaciones.

Así estará el tiempo este miércoles



En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 18 grados de mínima y 31 grados de máxima. Para este miércoles en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo despejado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 17 grados de mínima y 30 grados de máxima. En estas localidades también se espera un miércoles con cielo despejado.

En Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 16 grados de mínima y 28 grados de máxima. Allí se aguarda un día despejado por la mañana y ligeramente nublado por la tarde.