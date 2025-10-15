aCon el objetivo de acompañar y brindar herramientas a las personas con celiaquía y a sus familias, la Asociación de Asistencia al Celíaco de la Argentina (ACELA Entre Ríos) y nutricionistas de los Centros de Salud, continúa durante octubre con los talleres gratuitos de cocina sin gluten en distintos espacios comunitarios de la ciudad.

Estas instancias de formación buscan acercar conocimientos prácticos sobre la elaboración de alimentos seguros y saludables, promoviendo la inclusión social y el acceso a una mejor calidad de vida para quienes deben mantener una dieta libre de gluten.

Los encuentros están a cargo de nutricionistas y referentes de Acela quienes guían a los participantes en la preparación de diferentes recetas y comparten información sobre cuidados, prevención de la contaminación cruzada y estrategias para organizar una alimentación variada y nutritiva.

Cronograma de octubre:

SUM San Francisco: Martes 21 de octubre, de 9 a 11 horas

SUM Molinari: Viernes 24 de octubre, de 16 a 18 horas

CIC Médanos: Jueves 30 de octubre, de 9 a 11 horas

SUM Pueblo Nuevo: Viernes 31 de octubre, de 9 a 11 horas

SUM Pitter: Viernes 31 de octubre, de 16 a 18 horas

La propuesta es abierta y gratuita, y no requiere inscripción previa.