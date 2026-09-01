La obra inició este lunes con la intervención en las losas dañadas de Avenida Artigas, entre las calles Hernández y la rotonda de la Terminal de Ómnibus, donde se efectuaron las demoliciones de la superficie dañada.

Este martes continúan los trabajos de demoliciones y comenzarán con el hormigonado. Estiman que la obra quedará finalizada en 15 días, aunque este plazo está sujeto a las condiciones climáticas.

Durante toda la jornada laboral, la circulación vehicular permanece restringida en el tramo intervenido, aunque los laterales son rehabilitados cuando finaliza el turno de trabajo, ya que únicamente se trabajó sobre las losas centrales que están dañadas.

Sin embargo, el resto de las jornadas en las que operarán las cuadrillas y las maquinarias dedicadas a las tareas de demolición, el paso de los vehículos quedará cortado por completo durante la mañana y las primeras horas de la tarde, y los conductores deberán optar por vías alternativas.

Quienes se dirijan hacia el centro, podrán trasladarse por calle Concordia, mientras que quienes tengan como destino la Terminal de Ómnibus podrán desviar por Hernández, luego tomar Batalla de Cepeda, Bozzano y tomar el retome de Boulevard Pedro Jurado.

La cuadrilla cuenta con la asistencia de agentes de la Dirección de Tránsito para dar indicaciones sobre los caminos alternativos; y también se prohibió el estacionamiento en todo el tramo, una medida que perdurará mientras dure la obra.