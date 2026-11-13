Avanzan los trabajos de restauración vial en el contorno sur del Parque de la Estación, donde está emplazado el Corsódromo, el lugar en el cual todos los veranos tiene lugar el Carnaval del País.

Luego de los últimos trabajos realizados, la mano este-oeste de calle Estrada, entre Aguado y Ayacucho, ya no conserva su carpeta asfáltica, que fue removida por completo, de modo que la obra entró en la fase de preparación de la base sobre la que se construirá el nuevo pavimento.

El plazo de trabajo previsto es de 15 días, sujeto al clima porque la lluvia o la humedad del terreno impiden realizar esta labor, y durante ese período regirá el corte total de la mano este-oeste de calle Estrada.

En cambio, la mano oeste-este de Estrada si continuará habilitada para la circulación, de modo que el acceso a la zona no queda totalmente interrumpida.

El plan comprende además la reconstrucción de las bocacalles, que se encara en paralelo con el tramo central de la calle.

Estas tareas se suman a las que se desarrollan desde hace varios días en el lateral norte, sobre la mano oeste-este de calle Maestra Piccini, entre avenida Parque Cándido Irazusta y Aguado.

El propósito es dejar en condiciones todo el entorno del Parque de la Estación, donde está emplazado el Corsódromo, principal escenario del Carnaval del País cada verano y uno de los sitios de mayor concurrencia de la temporada.